Quem são os favoritos para ser o novo técnico do Corinthians?

Depois que Tiago Nunes foi demitido na derrota para o Palmeiras, o Corinthians procura um novo técnico para tentar salvar a temporada de 2020. Eliminado na pré-Libertadores e derrotado na final do Paulistão, o alvinegro acumula tropeços no início do Campeonato Brasileiro. A preocupação do torcedor só aumenta, assim como a expectativa pela chegada do próximo comandante.

Por enquanto, o Corinthians está sob o comando interino de Dyego Coelho, técnico da equipe sub-20. A diretoria não descarta efetivá-lo no cargo. No entanto, logo em seu primeiro jogo, o alvinegro teve uma atuação apática contra o Fluminense e saiu derrotado por 2 a 1. O desembarque dos jogadores na volta a São Paulo teve protesto, tumulto e ameaças contra os atletas.

Quem será o novo técnico do Corinthians?

A pressão chegou ao limite, afinal, o time terminou a décima rodada perto da zona de rebaixamento. Para comentaristas como o ex-jogador Neto, ídolo da torcida, o alvinegro está entre os candidatos a cair para a Série B. Segundo ele, um nome bem conhecido da torcida rival seria o ideal para assumir como novo técnico do Corinthians.

Luiz Felipe Scolari

De acordo com Neto, Felipão seria a melhor opção para ser o novo técnico do Corinthians neste momento. O comentarista afirmou que o técnico aceitaria assumir o desafio. O ex-treinador do Palmeiras seria a opção ideal para “abaixar a bola da boleirada”, como afirmou Neto durante sua participação no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.

Aos 71 anos, Luiz Felipe Scolari está sem clube atualmente. Seu trabalho mais recente foi justamente no Palmeiras, entre 2018 e 2019. Nesta última passagem pelo alviverde, Felipão conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 2018. Ex-jogador do Corinthians e hoje comentarista, Edilson Capetinha concorda com Neto e defende a contratação de Felipão. “Com a experiência que ele tem, ele vai acertar o Corinthians”, disse o ex-atacante no programa Os Donos da Bola.

Rogério Ceni

Diferente de Felipão, Rogério Ceni não está livre no mercado. Ele tem contrato com o Fortaleza, e na última vez em que ele deixou o clube cearense para assumir um desafio maior, acabou se dando mal no Cruzeiro. Além disso, o ex-goleiro é o maior ídolo da história do São Paulo, rival do Corinthians.

Ainda assim, o presidente Andrés Sánchez não descarta contratar Rogério Ceni para ser o novo técnico do Corinthians. “Vai ser um dos melhores treinadores do Brasil. É uma grande pessoa, não é mais atleta. Ele sempre respeitou o Corinthians, nunca ofendeu ou tirou sarro, como alguns já fizeram. Não teria nenhum problema de contratá-lo”, afirmou o dirigente no programa Aqui com Benja, no Fox Sports. Ceni, entretanto, ainda não teria recebido nenhuma sondagem da diretoria alvinegra.

Miguel Ángel Ramírez

Por outro lado, na mesma entrevista, o presidente Andrés Sánchez avisou que “jamais traria um técnico estrangeiro” para o Corinthians. Caso ele mude de ideia, no entanto, a opção mais aceita pela torcida é a do espanhol Miguel Ángel Ramírez, do Independiente del Valle.

O time equatoriano ficou conhecido pelo esquema ofensivo e eliminou o próprio Corinthians na Sul-Americana do ano passado. Posteriormente, ficou com o título da competição. Assim, Ramírez é considerado o técnico sensação do futebol sul-americano.

Sylvinho

O ex-lateral esquerdo revelado pelo Corinthians já foi auxiliar de Tite no clube do Parque São Jorge. Em seguida, trabalhou na seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 2018. E teve a sua primeira experiência como técnico no ano passado, à frente do Lyon. Mas a sua passagem pelo clube francês durou apenas 11 jogos. Ainda assim, pela identificação com o clube, Sylvinho está entre os favoritos da torcida para ser o novo técnico do Corinthians.

Outros nomes

Roger Machado, Dorival Júnior e Abel Braga são técnicos que estão livres no mercado e também pode ser analisados pela diretoria do Corinthians. Roger estava no Bahia, mas deixou o clube recentemente para dar lugar a Mano Menezes. Pelo Palmeiras, em 2018, ele teve o melhor aproveitamento da carreira como treinador, com 68.18% dos pontos disputados.

Dorival Júnior, por sua vez, deixou o Athletico após quatro derrotas seguidas no Brasileirão. Ele já está acostumado a ser contratado para “apagar incêndio” em times grandes. Foi o que aconteceu no Flamengo, em 2018, no São Paulo, em 2017, no Santos, em 2015, e no Palmeiras, em 2014. No entanto, ele nunca treinou o Corinthians. Assim como Abel Braga, que está com a imagem desgastada após trabalhos decepcionantes em Flamengo e Vasco.