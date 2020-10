Corinthians vence Vasco por 2 a 1, e mantém tabu de 10 anos

Com a vitória, Timão saltou para a décima colocação e se afastou da zona do rebaixamento. Já o Vasco, perde na estreia do novo treinador e fica a dois pontos do Z-4 podendo ser ultrapassado ao final da rodada.

Com gol aos 44 do segundo tempo, Corinthians vence o Vasco na 18ª rodada do Brasileiro, em São Januário, e salta para a décima posição do campeonato. Everaldo marcou o gol da vitória do Timão, no único duelo desta quarta-feira (21) pelo Brasileirão.

Com a derrota, o Cruz-maltino fica a dois pontos da zona do rebaixamento, mas pode ser ultrapassado por Athletico PR, Coritiba e Bragantino, que ainda jogam na rodada. No entanto, o Corinthians subiu seis posições na tabela e deu uma espantada na crise.

Gols de Vasco x Corinthians

No primeiro tempo o Corinthians foi superior e abriu o placar. Aos 22′, Mantuan recebeu livre de Cazares, na entrada da área, e finalizou sem chances para Fernando Miguel.

No entanto, na segunda etapa o Vasco voltou ligado após mudanças do novo treinador, Sá Pinto, e conseguiu chegar ao empate com Ribamar. Carlinhos cruzou para Talles que enganou Éderson e bateu cruzado, a bola então foi para o camisa 9 do Gigante de Colina, que mesmo marcado por Gil, desviou de letra para vencer Cássio.

O jogo se encaminhava para um empate, resultado ruim para as duas equipes. Entretanto, aos 44′ da etapa complementar, Everaldo tentou um cruzamento, mas contou com o desvio em Henrique que matou Fernando Miguel na jogada e foi para as redes.

Resultado final: 2 a 1 para o Corinthians.

Corinthians vence Vasco e tabu continua

Com a vitória, o Corinthians mantém um tabu de dez anos sem perder dos cariocas. São 12 vitórias e sete empates nos últimos 19 jogos.

O Vasco ainda acumula nove jogos sem vencer, mas para piorar, chega à sua quinta derrota seguida.

Veja o retrospecto recente de Corinthians x Vasco

28/11/10 — Corinthians 2 x 0 Vasco— 2º turno do brasileiro de 2010

06/07/11 — Corinthians 2 x 1 Vasco— 1º turno brasileiro de 2011

02/10/11 — Vasco 2 x 2 Corinthians— 2º turno do brasileiro de 2011

16/05/12 — Vasco 0 x 0 Corinthians— 1º jogo das quartas da Libertadores 2012

23/05/12 — Corinthians 1 x 0 Vasco— 2º jogo das quartas da Libertadores de 2012

05/08/12 — Vasco 0 x 0 Corinthians— 1º turno do Brasileirão de 2012

27/10/12 — Corinthians 1 x 0 Vasco— 2º turno do Brasileirão 2012

25/08/13 — Vasco 1 x 1 Corinthians— 1º turno do Brasileirão de 2013

17/11/13 — Corinthians 0 x 0 Vasco— 2º turno do Brasileirão de 2013

29/07/15 — Corinthians 3 x 0 Vasco— 1º turno do Brasileirão de 2015

19/11/15 — Vasco 1 x 1 Corinthians— 2º turno do Brasileirão de 2015

18/01/17 — Corinthians 4 x 1 Vasco— Flórida Cup

07/06/17 — Vasco 2 x 5 Corinthians— 1º turno do Brasilierão de 2017

17/09/17 — Corinthians 1 x 0 Vasco— 2º turno do Brasilierão de 2017

29/07/18 — Vasco 2 x 5 Corinthians— 1º turno do Brasileirão de 2018

17/11/18 — Corinthians 1 x 0 Vasco— 2º turno do Brasileirão de 2018

04/05/19 — Vasco 1 x 1 Corinthians— 1º turno do Brasilierão de 2019

29/09/19 —Corinthians 1 x 0 Vasco— 2º turno do Brasilierão de 2019

21/10/20 – Vasco 1 x 2 Corinthians – 1º turno do Brasileirão de 2020

Próximos jogos

O Corinthians volta a campo neste sábado contra o Internacional, no entanto dessa vez o Timão joga em casa. A partida acontece na Neo Química Arena, às 19h.

Já o Vasco joga novamente no domingo, mas contra o Goiás. Entretanto, dessa vez o time carioca joga fora de casa, no estádio Serrinha, às 20h30.