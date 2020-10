Classificação do Brasileirão: veja como ficou a tabela após a 17ª rodada

A 17ª rodada do Brasileirão terminou na noite desta segunda-feira (19) movimentando a tabela do campeonato. Com o tropeço do Atlético-MG, o Internacional assumiu a primeira posição da tabela. Assim, o Flamengo ocupa a vice-liderança. Na parte de baixo, o Athletico-PR segue na degola, juntamente com Coritiba, Bragantino e Goiás. Confira a classificação do Brasileirão.

Como fica a tabela do Brasileirão?

O Atlético-MG não é mais líder do campeonato. Depois de perder para o Bahia por 3 a 1, o Galo agora é o 3º, com trinta e um pontos.

Bom para o gaúcho Internacional, que fez a lição de casa e venceu o Vasco por 2 a 0. Com esse resultado, a equipe agora está na liderança, com trinta e quatro pontos.

No duelo dos gigantes em torcidas, o Flamengo goleou o Corinthians por 5 a 1. A equipe carioca segue incomodando os rivais na parte de cima, estando em 2º, com trinta e quatro.

Entretanto, a situação para o Corinthians volta a assustar o torcedor, que ainda sofre com as más atuações e o medo do rebaixamento. Está em 16º, com dezoito pontos.

Depois de ficar sem jogar na rodada devido à partida pela Copa do Brasil contra o Fortaleza, o São Paulo enfrentou o Grêmio em casa e ficou no empate sem gols. Ademais, o tricolor paulista está em 4º, com vinte e sete pontos.

O Santos teve dificuldade, mas conseguiu vencer o Coritiba por 2 a 1. Dessa maneira, segue em 5º, com vinte e sete pontos.

Todavia, o Palmeiras anotou a quarta derrota seguida no Brasileirão, assim, sendo superado pelo Fortaleza por 2 a 0.

Então, o alviverde, que continua sem técnico após a demissão de Vanderlei Luxemburgo, ocupa o 8º lugar, com vinte e dois pontos.

Confira a classificação do Brasileirão 2020 atualizada

1 Internacional – 34 pontos

2 Flamengo – 34 pontos

3 Atlético-MG – 31 pontos

4 São Paulo – 27 pontos

5 Santos – 27 pontos

6 Fluminense – 26 pontos

7 Fortaleza – 24 pontos

8 Palmeiras – 22 pontos

9 Atlético Goianiense– 22 pontos

10 Grêmio – 21 pontos

11 Sport – 20 pontos

12 Bahia – 19 pontos

13 Ceará – 19 pontos

14 Botafogo – 19 pontos

15 Vasco – 18 pontos

16 Corinthians – 18 pontos

17 Athletico-PR– 16 pontos

18 Coritiba – 16 pontos

19 Bragantino – 16 pontos

20 Goiás – 11 pontos

Jogos da 18ª rodada do Brasileirão

Ademais, a rodada tem início na quarta-feira (21), seguindo até domingo (25).

Entretanto, os jogos entre São Paulo x Botafogo e Bahia x Fortaleza estão suspensos devido à partida de volta pelas oitavas da Copa do Brasil entre São Paulo e Fortaleza acontecer no domingo, às 20h30.

Na quarta-feira:

Vasco x Corinthians – 21h30

No sábado:

Bragantino x Goiás – 17h

Ceará x Coritiba – 19h

Atlético-MG x Sport – 21h

No domingo:

Fluminense x Santos – 16h

Atlético-GO x Palmeiras – 16h

Internacional x Flamengo – 18h15

Athletico-PR x Grêmio – 18h15