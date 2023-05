Corrida da F1 em Imola pode ser cancelada por mau tempo em Emilia Romagna

A Fórmula 1 de 2023 corre sério risco de ver o primeiro compromisso europeu cancelado. De fato, poucos dias antes do início do fim de semana de corrida da F1 em Imola, não se pode descartar o cancelamento do Grande Prêmio da Emilia Romagna no circuito de Imola . O alerta meteorológico máximo emitido pela Região para os dias de terça-feira, 16 e quarta-feira, 17 de maio, compromete, de fato, a sexta etapa da temporada.

O que aconteceu em Emilia Romagna

O estado de alerta vermelho para chuvas, rios cheios com risco de inundação e possíveis deslizamentos de terra, é devido à onda excepcional de mau tempo que atinge a Emilia Romagna desde a noite de segunda-feira, 15 de maio.

A situação já obrigou o prefeito de Imola, Marco Panieri, a fechar as instalações esportivas da cidade: " também considerou adequado pelas razões apresentadas na premissa suspender as atividades de todas as instalações esportivas da região nos dias 16 e 17 maio de 2023" lê-se na portaria emitida em 15 de maio .

No momento, as previsões sugerem que já a partir de quinta-feira, 18 de maio, a situação do tempo na Emilia Romagna deve ser menos preocupante (também a alta probabilidade de chuva em Imola para os dias de sábado 20 e domingo 21 de maio, ou seja, quando a qualificação e a Fórmula 1 Corrida).

A chuva deve diminuir de intensidade nos próximos dias, mas a possibilidade de assistir ao primeiro Grande Prémio molhado de 2023 é concreta

Mas se o status máximo de alerta meteorológico fosse estendido também para os dias seguintes, o risco de cancelamento do Grande Prêmio da Emilia Romagna de Fórmula 1 de 2023 poderia voltar a ser alto.

Além do problema de segurança para os trabalhadores do circuito, surgiria também um problema logístico: o deslocamento para o autódromo Enzo e Dino Ferrari em Imola poderia se tornar um problema, já que o circuito de Imola está localizado nas margens do rio Santerno, e áreas de risco hidrogeológico seriam fechadas por precaução, o que inevitavelmente afetaria o trabalho de montagem do paddock e dos boxes com os equipamentos - que poderiam chegar atrasados ​​ou não chegar. Por fim, se o tempo não melhorar, a chegada dos espetadores ao local poderia ser perigosa.

Corrida da F1 em Imola

A F1 retorna ao coração da Europa para a próxima corrida, com o Grande Prêmio da Emilia Romagna ocorrendo de sexta-feira, 19 de maio a domingo, 21 de maio.

Sexta-feira – 19/05/2023:

8h30 às 9h30 – Treino Livre 1

12h às 13h – Treino Livre 2

Sábado – 20/05/2023:

7h30 às 8h30 – Treino Livre 3

11h às 12h – Qualificação

Domingo – 21/05/2023:

10h – Corrida

