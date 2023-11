Corrida da F1 hoje: horário e onde assistir GP do Brasil 2023

Chegou a hora de descobrir quem será o vencedor do Grande Prêmio do Brasil, a 20ª etapa da temporada na Fórmula 1. Neste domingo, 5 de outubro, os pilotos disputam o troféu no Circuito de Interlagos, em São Paulo, a partir das 14 horas (horário de Brasília).

Assistir a corrida da F1 hoje | GP do Brasil

A corrida da Fórmula 1 neste domingo vai começar às 14h, horário de Brasília. Max Verstappen é pole position e por isso largará em primeiro no Grande Prêmio do Brasil, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, e Lance Stroll, da Aston Martin, sairão da segunda e terceira posição respectivamente no grid de largada.

A Band, na TV aberta, transmitirá para todo o país de graça com Sérgio Maurício, Reginaldo Leme, Max Wilson e Mariana Becker. A emissora paulistana é a dona dos direitos da Fórmula 1 e por isso só ela pode exibir cada evento ao vivo.

Também é possível assistir no canal Bandsports, na TV paga, e online nos aplicativos Bandplay e no site da emissora (www.band.com.br) de graça. Em ambas as opções não precisa ser assinante.

Domingo, 05 de novembro | Corrida da F1 hoje

14h - GP do Brasil em Interlagos

TV aberta: Band

TV paga: BandSports

Online: Band.com e Bandplay

Grid de Largada da Fórmula 1

Para a largada, os pilotos seguem a ordem do treino classificatório, realizado na última sexta-feira. Verstappen irá largar em primeiro, seguido de Leclerc e Stroll. Não há piloto brasileiro na corrida da F1 hoje.

Grid de largada em Interlagos 2023 | Fórmula 1

1 - Max Verstappen (Red Bull)

2 - Charles Leclerc (Ferrari)

3 - Lance Stroll (Aston Martin)

4 - Fernando Alonso (Aston Martin)

5 - Lewis Hamilton (Mercedes)

6 - George Russell (Mercedes)

7 - Lando Norris (McLaren)

8 - Carlos Sainz (Ferrari)

9 - Sergio Perez (Red Bull)

10 - Oscar Piastri (McLaren)

11 - Nico Hulkenberg (Haas)

12 - Esteban Ocon (Alpine)

13 - Pierre Gasly (Alpine)

14 - Kevin Magnussen (Haas)

15 - Alexander Albon (Williams)

16 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17 - Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

18 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

19 - Logan Sargeant (Williams)

20 - Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

Conheça o Autódromo de Interlagos da F1

Situado na cidade de São Paulo, no estado de mesmo nome, o Autódromo José Carlos Pace, ou Interlagos como é mundialmente conhecido, já foi palco de grandes corridas e até mesmo sprint, como foi o caso em 2021, com o triunfo de Lewis Hamilton, da Mercedes.

Interlagos foi construída em 1938, inspirado em Brooklands no Reino Unido, Roosevelt Raceway nos EUA e Montlhery na França. Porém, a pista faz parte do calendário da F1 desde 1973, com o triunfo de Fittipaldi, e é uma das mais populares até hoje.

O recorde pertence à Valtteri Bottas, em 2018, com o tempo de 1:10:540. No entanto, segundo informações do jornal GZH, é Schumacher quem ocupa o cargo de maior vencedor em Interlagos com quatro, seguido de Lewis Hamilton e Sebastian Vettel com três. A equipe que mais venceu em Interlagos é a McLaren, com 12 triunfos, segundo o site da Band.

PRINCIPAIS FATOS DO CIRCUITO DE INTERLAGOS

Comprimento do circuito: 4.309 quilômetros

Número de voltas: 71

DRS: 2 zonas (no meio do S do Senna e na subida do café)

Pneus: C2 (duros), C3 (médios) e C4 (masicos)

Recorde de volta: 1:10:540 (Valtteri Bottas)

Em 2022: George Russell (Mercedes)

