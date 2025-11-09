Corrida da F1 hoje: horário e onde assistir GP do Brasil 2025

Acompanhe o GP do Brasil de F1 – horário de início, como assistir e muito mais

A Fórmula 1 continua sua etapa nas Américas neste fim de semana em São Paulo com o icônico Grande Prêmio do Brasil no Circuito de Interlagos neste domingo, 9. A 21ª rodada da temporada de F1 de 2025 promete ser emocionante, com a competição acirrada entre os companheiros de equipe da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, e Max Verstappen ainda na disputa.

Transmissão do GP do Brasil e horário

O Grande Prêmio do Brasil em São Paulo começa às 14h, de Brasília, com transmissão da Band, com narração de Sergio Mauricio “no capricho” e reportagem de Mariana Becker. A transmissão ao vivo através da Band Sports também está disponível no país.. A corrida terá 71 voltas.

Lando Norris consolidou sua liderança no campeonato mundial de Fórmula 1 de 2025 ao conquistar a pole position para o Grande Prêmio do Brasil, logo após vencer a corrida sprint.

Isso contrasta com o companheiro de equipe da McLaren e rival pelo título, Oscar Piastri , que abandonou a corrida de sábado após se classificar em quarto lugar em Interlagos.

Piastri largará na segunda fila ao lado do piloto da Ferrari, Charles Leclerc , enquanto o estreante da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, divide a primeira fila com Norris.

Enquanto isso, Max Verstappen , que não está na disputa pelo título , caiu para a 16ª posição após constantes dificuldades com seu RB21.

As coisas parecem estar indo bem para Norris, que lidera o campeonato com nove pontos de vantagem e quatro Grandes Prêmios restantes. Como ficará a situação após o Grande Prêmio do Brasil? Veja o grid de largada completo.