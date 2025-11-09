Esporte

Corrida da F1 hoje: horário e onde assistir GP do Brasil 2025

Acompanhe o GP do Brasil de F1 – horário de início, como assistir e muito mais

Escrito por Anny Malagolini
Corrida da F1 hoje Foto: Getty Images

A Fórmula 1 continua sua etapa nas Américas neste fim de semana em São Paulo com o icônico Grande Prêmio do Brasil no Circuito de Interlagos neste domingo, 9. A 21ª rodada da temporada de F1 de 2025 promete ser emocionante, com a competição acirrada entre os companheiros de equipe da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, e Max Verstappen ainda na disputa.

Transmissão do GP do Brasil e horário

O Grande Prêmio do Brasil em São Paulo começa às 14h, de Brasília, com transmissão da Band, com narração de Sergio Mauricio “no capricho” e reportagem de Mariana Becker. A transmissão ao vivo através da Band Sports também está disponível no país.. A corrida terá 71 voltas.

Lando Norris consolidou sua liderança no campeonato mundial de Fórmula 1 de 2025 ao conquistar a pole position para o Grande Prêmio do Brasil, logo após vencer a corrida sprint.

Isso contrasta com o companheiro de equipe da McLaren e rival pelo título, Oscar Piastri , que abandonou a corrida de sábado após se classificar em quarto lugar em Interlagos.

Piastri largará na segunda fila ao lado do piloto da Ferrari, Charles Leclerc , enquanto o estreante da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, divide a primeira fila com Norris.

Enquanto isso, Max Verstappen , que não está na disputa pelo título , caiu para a 16ª posição após constantes dificuldades com seu RB21.

As coisas parecem estar indo bem para Norris, que lidera o campeonato com nove pontos de vantagem e quatro Grandes Prêmios restantes. Como ficará a situação após o Grande Prêmio do Brasil? Veja o grid de largada completo.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Grid de Largada da Fórmula 1 no Brasil tem Norris na Pole Position

Batida de Bortoleto: Sauber divulga estado de saúde do piloto

UFC hoje: horário e onde assistir o UFC 111 em Vegas

Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP do Brasil 2025

Horário da corrida Sprint da F1 em Interlagos hoje

Horário do treino da Fórmula 1 e Sprint hoje em Interlagos

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes