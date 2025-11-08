Esporte

Grid de Largada da Fórmula 1 no Brasil tem Norris na Pole Position

F1 está em São Paulo, no Circuito de Interlagos, para a 21ª etapa da temporada de 2025

Escrito por Anny Malagolini
Como ficou o Grid de largada da Fórmula 1 no Brasil Foto: Pengyou91/ Getty Images

A pole position é de Lando Norris no Grande Prêmio do Brasil em 2025, em treino classificatório neste sábado, 8. Dessa maneira, veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 e saiba como assistir a corrida de domingo no circuito de Interlagos, dia 9.

Como ficou o Grid de largada da Fórmula 1 no Brasil

Veja o ranking após o treino classificatório:

  • Norris (McLaren)
  • Antonelli (Mercedes)
  • Leclerc (Ferrari)
  • Piastri (McLaren)
  • Hadjar (RB)
  • Russell (Mercedes)
  • Lawson (RB)
  • Bearman (Haas)
  • Gasly (Alpine)
  • Hülkenberg (Kick Sauber)
  • Alonso (Aston Martin)
  • Albon (Williams)
  • Hamilton (Ferrari)
  • Stroll (Aston Martin)
  • Sainz (Williams)
  • Verstappen (Red Bull)
  • Ocon (Haas)
  • Colapinto (Alpine)
  • Tsunoda (Red Bull)
  • Bortoleto (Kick Sauber)

Que horas é a corrida domingo?

A corrida no Circuito de Interlagos neste domingo, 9 de novembro, terá a largada às 14h, horário de Brasília.

O público do Brasil pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

