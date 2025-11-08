Grid de Largada da Fórmula 1 no Brasil tem Norris na Pole Position
F1 está em São Paulo, no Circuito de Interlagos, para a 21ª etapa da temporada de 2025
A pole position é de Lando Norris no Grande Prêmio do Brasil em 2025, em treino classificatório neste sábado, 8. Dessa maneira, veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 e saiba como assistir a corrida de domingo no circuito de Interlagos, dia 9.
Como ficou o Grid de largada da Fórmula 1 no Brasil
Veja o ranking após o treino classificatório:
- Norris (McLaren)
- Antonelli (Mercedes)
- Leclerc (Ferrari)
- Piastri (McLaren)
- Hadjar (RB)
- Russell (Mercedes)
- Lawson (RB)
- Bearman (Haas)
- Gasly (Alpine)
- Hülkenberg (Kick Sauber)
- Alonso (Aston Martin)
- Albon (Williams)
- Hamilton (Ferrari)
- Stroll (Aston Martin)
- Sainz (Williams)
- Verstappen (Red Bull)
- Ocon (Haas)
- Colapinto (Alpine)
- Tsunoda (Red Bull)
- Bortoleto (Kick Sauber)
Que horas é a corrida domingo?
A corrida no Circuito de Interlagos neste domingo, 9 de novembro, terá a largada às 14h, horário de Brasília.
O público do Brasil pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).