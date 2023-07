Corrida Sprint da F1: horário e onde assistir ao vivo sábado – 01/07

Depois de uma estreia agitada e muito criticada no Azerbaijão, o novo formato da sprint race retorna neste sábado, 01 de julho, no Grande Prêmio da Áustria, no Circuito de Red Bull Ring, em Spielberg. Saiba o horário da sprint na Fórmula 1 e como assistir ao vivo.

Confira como ficou o grid de largada da Fórmula 1 para domingo.

Qual é o horário da sprint race na Fórmula 1 hoje?

A corrida sprint na Fórmula 1 começa às 11h30, horário de Brasília, com transmissão na Band, Bandsports e nas plataformas Bandplay e site da emissora ao vivo.

Antes, o classificatório será disputado para determinar as posições da sprint às 07h, horário de Brasília, no Red Bull Ring, em Spielberg. Só o canal Bandsports na TV paga transmite o treino.

Sérgio Maurício é o narrador oficial da Bandeirantes na Fórmula 1 ao lado dos comentaristas Max Wilson, Felipe Giaffone e Reginaldo Leme. Para assistir na internet é só sintonizar o site da Band www.band.uol.com ou a plataforma Bandplay, disponível de graça no site ou aplictivo para Android ou iOS.

Horário da sprint: 11h30

Local: Red Bull Ring, em Spielberg

Onde assistir: Band, BandSports, Band.com e Bandplay

Confira como está a classificação da F1 até o GP da Áustria 2023

Como funciona a nova corrida sprint?

Primeiro você deve saber que o resultado da sprint não tem mais ligação alguma com a corrida de domingo. O grid de largada foi decidido na sexta-feira, durante o tradicional treino classificatório.

Mais cedo no sábado, a classificação (ou Sprint Shootout) vai definir a posição de largada para a sprint race seguindo o mesmo molde do treino classificatório. Serão três sessões: o SQ1 tem 12 minutos, o SQ2 só dez e o SQ3 com oito minutos.

Com início às onze e meia, os pilotos seguem para a sprint race no circuito austríaco em 30 minutos. Esta é apenas a segunda prova da temporada da Fórmula 1 com o novo formato. Ao fim da corrida, pontuações de oito até um são entregues aos oito melhores.

Conheça o Circuito de Red Bull Ring

Localizado em Spielberg, o Circuito de Red Bull Ring de 4,318 quilômetros é o palco do Grande Prêmio da Áustria neste fim de semana.

A pista foi construída em 1969 sob o nome de Osterreichring, mas em 1996 foi reformada pelo arquiteto alemão Hermann Tilke, conhecido por desenhar as maiores pistas da Fórmula 1 na história, ao modelo que conhecemos hoje com a bela paisagem ao fundo. O Red Bull Ring, entretanto, entrou em 1970 no calendário da modalidade.

No primeiro ano da pista no calendário, Jacques Villeneuve foi quem ganhou. Hoje, o circuito não tem grandes novidades ou pedaços que fazem o torcedor delirar, o que importa é a quantidade de ultrapassagens e a emoção durante toda a prova.

São 10 curvas, com uma série de curvas rápidas, em destaque a de Rindt.

