Grid de largada da Fórmula 1: classificação para GP Áustria 2023

Mais uma vez, Max Verstappen colocou seu Red Bull na pole position para o Grande Prêmio da Áustria após o treino classificatório de sexta-feira, 30 de junho, adiantado por causa da corrida Sprint. Veja o grid de largada da fórmula 1 completo.

>> horários da F1

Grid de largada da Fórmula 1 tem Verstappen na pole

A volta mais rápida no treino foi de Max Verstappen, da Red Bull, com 1m04s391, e é dele a pole position no grid de largada na corrida de domingo, 2 de julho, no Grande Prêmio da Áustria 2023. O holandês foi bom o suficiente para ficar 0s048s à frente de Leclerc e mais 0s142s à frente de Sainz.

Lando Norris começa ao lado de Sainz com seu melhor esforço, enquanto Lewis Hamilton fecha os cinco primeiros. Stroll superou Fernando Alonso, enquanto Alex Albon fez outra aparição no Q3 e conseguiu P10.

Sergio Perez não conseguiu chegar ao Q3 pela quarta vez consecutiva depois de ter seu tempo de volta excluído nos momentos finais do Q2.

Confira abaixo os resultados completos da qualificação para o GP da Áustria.

1. Max Verstappen

2. Charles Leclerc

3. Carlos Sainz See More

4. Lando Norris

5. Lewis Hamilton

6. Passeio de Lança

7. Fernando Alonso

8. Nico Hülkenberg

9. Pierre Gasly

10. Alexandre Albon

11. George Russel

12. Esteban Ocon

13. Óscar Piastri

14. Valtteri Bottas

15. Sérgio Pérez

16. Yuki Tsunoda

17. Zhou Guanyu

18. Sargento Logan

19. Kevin Magnussen

20. Nyck De Vries

Corrida Sprint da F1

Sábado será a segunda corrida Sprint da temporada de Fórmula 1 de 2023, então este fim de semana de corrida é ainda mais emocionante. O formato do sprint nesta temporada é um pouco diferente de 2022, já que a sessão de qualificação de sexta-feira determinará o grid para a corrida de domingo.

Em seguida, o Treino Livre 2 no sábado é substituído pelo novo Sprint Shootout, uma espécie de sessão classificatória onde será determinada a ordem de largada para o Sprint Race. Essa Sprint Race acontece mais tarde no sábado, distribuindo pontos, mas não determinando a ordem de largada para o domingo.

Leia também: quem são as esposas e namoradas dos pilotos da Fórmula 1