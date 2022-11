Corrida Sprint da F1 : horário, largada e como assistir ao GP Brasil 2022

Prepare-se para grandes emoções torcedor. Neste sábado, 12 de novembro, os pilotos voltam para o Autódromo de Interlagos para a corrida sprint, responsável por definir o grid de largada no Grande Prêmio do Brasil na Fórmula 1. O horário da corrida sprint na F1 hoje vai ser às 16h30 (Horário de Brasília) por isso saiba como assistir de graça e ao vivo.

A sprint race é uma corrida rápida de 25 a 30 minutos. Ela substitui o treino classificatório no sábado onde ao fim da corrida, as posições definem o grid de largada da prova de amanhã. Os pilotos que terminarem entre a primeira e oitava posição garantem pontos extras.

No ano passado, Lewis Hamilton ganhou a corrida sprint e também o GP de São Paulo no domingo. No finalzinho da prova, ele repetiu o gesto de Ayrton Senna para deixar a arquibancada de Interlagos emocionada.

Horário da corrida Sprint da Fórmula 1 e onde assistir

A partir das 16h30, a Band, na TV aberta vai transmitir a corrida sprint. O canal Bandsports também vai passar, mas com exclusividade para quem tem TV paga.

Outra opção é acompanhar através do aplicativo BandPlay ou no site oficial da Band (www.band.uol.com) com transmissão ao vivo e gratuita.

Antes da Sprint, os pilotos vão participar do treino livre.

12h30 – Segundo Treino livre da F1 – BandSports

16h30 – Corrida Sprint – Band, BandSports, BandPlay e Site da Band

Qual a previsão do tempo para a classificação em Interlagos?

Tempo quente, mas nublado, está previsto para sábado para a largada da corrida de velocidade em Interlagos, com boa chance de chuva. A temperatura está prevista para ser de 22 graus Celsius no início da qualificação, dois graus mais frio do que a classificação do GP do México na última vez.

Grid de da corrida sprint após treino classificatório

Com a pequena ajuda da chuva, Kevin Magnussen, da Haas fez a volta mais rápida no Q3 do treino classificatório ontem e garantiu a pole position do fim de semana no Brasil. Completam a parte da frente os pilotos Max Verstappen e George Russell.

O piloto vai largar em primeiro lugar na corrida sprint deste sábado em Interlagos. Confira a classificação completa.

Como funciona a Corrida Sprint na Fórmula 1?

Na temporada passada, a Fórmula 1 decidiu fazer um experimento com a torcida a respeito da corrida sprint. Foram apenas três provas no calendário, mas que logo conquistou espaço no gosto do público.

A sprint race nada mais é do que uma corrida rápida, com duração de 25 até 30 minutos na pista. Ela substituiu o treino classificatório no sábado, ou seja, a classificação da corrida sprint é que determina onde cada piloto vai largar na prova. Por exemplo, se Verstappen vencer a corrida sprint, isso significa que ele vai largar em primeiro lugar no domingo.

A corrida sprint segue o formato normal da corrida na Fórmula 1, mas os pilotos não podem retornar ao box para a troca de pneus. O grid de largada da sprint é a classificação do treino realizado na sexta-feira. Porém, o piloto que ganhar a corrida sprint no sábado não será o pole position.

A novidade na temporada 2022 da Fórmula 1 é que os pilotos também recebem pontuações extras. O primeiro lugar leva 8 pontos, enquanto o segundo garante 7, o terceiro 6 e assim por diante.

Entenda o sistema de pontuação da corrida sprint race em 2022.

1º colocado – 8 pontos

2º colocado – 7 pontos

3º colocado – 6 pontos

4º colocado – 5 pontos

5º colocado – 4 pontos

6º colocado – 3 pontos

7º colocado – 2 pontos

8º colocado – 1 ponto

