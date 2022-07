Corrida Sprint F1 2022 no GP da Áustria: como vai ser a disputa

O Grande Prêmio da Áustria é a segunda etapa da temporada a receber a Corrida Sprint F1 2022. O novo modelo de classificação idealizado pela liga define o grid de largada para a prova de domingo, onde todos os vinte pilotos disputam a rápida corrida no Circuito de Red Bull Ring, em Spielberg. Saiba como vai ser a corrida sprint neste fim de semana e quem serão os competidores.

Como funciona a Corrida Sprint F1 2022?

A Corrida Sprint F1 2022 substitui o treino de classificação no sábado. A sprint é uma corrida rápida, feita em 100km na pista com duração de 25 a 30 minutos, tornando-se consequentemente mais disputada do que o próprio treino. Ao fim da corrida, as posições de cada piloto vão formar o grid de largada para a corrida oficial do domingo.

Por exemplo, se Max Verstappen vencer a corrida sprint no sábado, isso significa que ele vai largar em primeiro lugar no Grande Prêmio no domingo.

Na sexta-feira, o treino é feito para determinar as posições de cada piloto na corrida sprint. Aqui, o formato permanece o mesmo, com Q1, Q2 e Q3, onde fica em primeiro lugar na classificação quem fizer a volta mais rápida.

No sábado, a sprint vai ser realizada após o segundo treino livre. Seguindo a classificação definida no treino, os pilotos disputam a rápida corrida para definir o grid de largada do dia seguinte.

A novidade é que a sprint race entrega pontos para os pilotos que terminarem entre as oito primeiras posições na classificação. O primeiro leva oito pontos, o segundo sete, o terceiro seis e assim por diante.

Entenda como funciona o sistema de pontuação da Corrida Sprint Race em 2022.

1º colocado – 8 pontos

2º colocado – 7 pontos

3º colocado – 6 pontos

4º colocado – 5 pontos

5º colocado – 4 pontos

6º colocado – 3 pontos

7º colocado – 2 pontos

8º colocado – 1 ponto

Programação do GP da Áustria em 2022

O Grande Prêmio da Áustria é a décima prova da temporada 2022 na Fórmula 1. Serão dois treinos livres, um classificatório, a sprint race e a corrida no domingo entre os dias 8, 9 e 10 de julho.

Correndo no Circuito de Red Bull Ring, em Spielberg, os vinte pilotos buscam a zona de classificação para que possam garantir pontos e assim conquistarem uma melhor colocação na tabela dos pilotos pelo Mundial.

Todos os treinos e corridas serão realizados no período da manhã, já que a Áustria está 5 horas à frente de Brasília,, com exceção dos estados que possuem horários diferentes como Acre, Mato Grosso e Amazonas.

Max Verstappen, da Red Bull, lidera a classificação com 181 pontos, enquanto Sergio Perez, também da Red Bull, e Charles Leclerc, da Ferrari, seguem buscando a ponta da tabela pelo título da temporada na Fórmula 1.

Sexta-feira (08/07): – Corrida Sprint F1 2022

Treino livre 1 – 08h30 (BandSports)

Treino de classificação – 12h (BandSports)

Sábado (09/07): – Corrida Sprint F1 2022

Treino livre 2 – 07h (BandSports)

Corrida Sprint – 11h30 (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandSports)

Domingo (10/07): – Corrida Sprint F1 2022

Gp da Áustria 2022 – 10h (BAND, Site da BAND, BandPlay)

Leia também: Como funciona a Pontuação da Fórmula 1 em 2022