De madrugada: horário da corrida da f1 no gp dos de las vegas 2024

Neste domingo, 24 de novembro, o público apaixonado por F1 vai assistir o Grande Prêmio dos Estados Unidos, Circuito das Américas em Austin, no Texas. Veja como e quando você pode assistir à corrida da F1 l e horário. Russell vai liderar o grid de largada.

Que horas começa a corrida da F1 hoje?

O GP de Las Vegas começa às 3h da madrugada de domingo, horário de Brasília, e no Brasil será transmitida ao vivo pela Band, com narração de Sergio Mauricio “no capricho” e reportagem de Mariana Becker. A transmissão ao vivo através da Band Sports também está disponível no país.

A corrida da Fórmula 1 também é exibida através da F1 TV, plataforma por assinatura que custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano.

Grid de largada de Las Vegas

Segue o grid de largada para o Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1, que ocorrerá em 24 de novembro de 2024:

George Russell (Mercedes) – 1min32s312

Carlos Sainz (Ferrari) – 1min32s410

Pierre Gasly (Alpine) – 1min32s664

Charles Leclerc (Ferrari) – 1min32s783

Max Verstappen (Red Bull) – 1min32s797

Lando Norris (McLaren) – 1min33s008

Yuki Tsunoda (RB) – 1min33s029

Oscar Piastri (McLaren) – 1min33s033

Nico Hülkenberg (Haas) – 1min33s062

Lewis Hamilton (Mercedes) – 1min48s106

Esteban Ocon (Alpine) – 1min33s221

Kevin Magnussen (Haas) – 1min33s297

Zhou Guanyu (Sauber) – 1min33s566

Franco Colapinto (Williams) – 1min33s749

Liam Lawson (RB) – 1min34s257

Sergio Pérez (Red Bull) – 1min34s155

Fernando Alonso (Aston Martin) – 1min34s258

Alexander Albon (Williams) – 1min34s425

Valtteri Bottas (Kick Sauber) – 1min34s430

Lance Stroll (Aston Martin) – 1min34s484

George Russell conquistou a pole position com o tempo de 1min32s312, seguido por Carlos Sainz e Pierre Gasly. Max Verstappen, líder do campeonato, largará da quinta posição, enquanto seu principal concorrente, Lando Norris, partirá da sexta posição. Lewis Hamilton, que liderou os treinos livres, enfrentou dificuldades na classificação e largará em décimo.

