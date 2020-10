Desfalques do Brasileirão: quais times tiveram jogadores convocados

As convocações das seleções para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 deixaram desfalques em nove clubes do Brasileirão

As convocações das seleções para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 deixaram desfalques em nove clubes do Brasileirão. Afinal, no novo calendário modificado devido à pandemia, a CBF determinou que o campeonato não será paralisado durante as datas Fifa, reservadas para os jogos internacionais.

Ao todo, 18 jogadores que atuam no Brasileirão serão desfalques em seus times por causa da primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Assim, os times precisarão rodar o elenco em três rodadas do campeonato. Neste período, dois clássicos regionais terão baixas de atletas que estarão defendendo suas seleções.

Os times mais prejudicados na abertura das eliminatórias para a Copa serão Flamengo e Palmeiras. Cada um deles teve quatro jogadores convocados. O Atlético-MG, líder do Brasileirão, também terá três desfalques, todos titulares. Até mesmo o Cruzeiro, que disputa a Série B, sofreu uma baixa com a convocação do atacante boliviano Marcelo Moreno.

Segundo o site Transfermarkt, o Brasileirão é a liga nacional mais valiosa das Américas em termos de jogadores. Não à toa, das dez seleções participantes das Eliminatórias Sul-Americanas, apenas duas não convocaram jogadores que atuam no Brasil: Argentina e Peru.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mas não foi por falta de tentativa, pois a seleção argentina chegou a chamar Kannemann, do Grêmio, e Saravia, do Inter. Mas o gremista pegou covid-19, e o colorado sofreu lesão. Além disso, o Peru teria convocado Guerrero, do Inter, se ele não estivesse fora de combate.

Desfalques do Brasileirão nas eliminatórias

O Brasil estreia nas eliminatórias no dia 9 de outubro contra a Bolívia, na Arena Corinthians, e volta a jogar contra o Peru no dia 13. Portanto, os convocados deverão desfalcar seus times entre a 14ª e a 16ª rodada do Brasileirão.

No entanto, os jogos da 16ª rodada começam no dia seguinte ao último compromisso das seleções. Assim, é possível que os jogadores voltem a tempo para defender seus clubes. Veja a seguir, portanto, todos os jogadores que serão desfalques.

Flamengo

Everton Ribeiro (Brasil

Rodrigo Caio (Brasil)

De Arrascaeta (Uruguai)

Isla (Chile)

Logo após voltar ao G4 do Brasileirão, o Flamengo terá que lidar com a perda de quatro titulares nos quatro jogos que estão por vir no Brasileirão. Trata-se de uma maratona de partidas, com direito a clássico pela frente. E, para piorar, um jogo contra o Goiás que havia sido adiado. Veja as partidas em que o rubro-negro estará desfalcado:

Flamengo x Sport (07/10, 19h15)

Vasco x Flamengo (10/10, 17h)

Flamengo x Goiás (13/10, 18h)

Flamengo x Bragantino (15/10, 20h)

Palmeiras

Weverton (Brasil)

Gabriel Menino (Brasil)

Viña (Uruguai)

Gustavo Gómez (Paraguai)

Todos os convocados do Palmeiras jogam na defesa, portanto, Luxemburgo terá dificuldades para armar a retaguarda nas rodadas seguintes do Brasileirão. O alviverde é o único clube invicto até a 13ª rodada do campeonato, mas terá clássico pela frente. Os selecionáveis desfalcarão o time nos seguintes jogos.

Botafogo x Palmeiras (07/10, 21h30)

Palmeiras x São Paulo (10/10, 19h)

Palmeiras x Coritiba (14/10, 18h)

Atlético-MG

Alan Franco (Equador)

Savarino (Venezuela)

Junior Alonso (Paraguai)

Líder do Brasileirão, o time de Jorge Sampaoli terá três desfalques no time titular durante a primeira rodada das Eliminatórias. Assim, o zagueiro Junior Alonso, o meia-atacante Jefferson Savarino e o volante Alan Franco devem perder os jogos a seguir.

Fortaleza x Atlético-MG (07/10, 21h30)

Atlético-MG x Goiás (10/10, 21h)

Atlético-MG x Fluminense (14/10, 21h30)

Corinthians

Cantillo (Colômbia)

Otero (Venezuela)

O técnico Dyego Coelho terá dois desfalques na tentativa de se afastar da zona de rebaixamento nas próximas rodadas do Brasileirão. Afinal, além de Otero, Cantillo também virou baixa na última hora, ao ser convocado para a seleção colombiana após o corte de Matheus Uribe. Logo de cara, já tem clássico.

Corinthians x Santos (07/10, 19h)

Ceará x Corinthians (11/10, 20h30)

Athletico-PR x Corinthians (14/10, 20h30)

Santos

Soteldo (Venezuela)

Depois que o técnico Cuca perdeu Sánchez, lesionado, e Raniel, internado com trombose, surgiu mais um problema para escalar o time. Afinal, Soteldo é titular no meio-campo, mas será desfalque em três jogos no Brasileirão.

Corinthians x Santos (07/10, 19h)

Santos x Grêmio (11/10, 16h)

Santos x Atlético-GO (14/10, 20h30)

São Paulo

Arboleda (Equador)

O zagueiro equatoriano foi reserva nos últimos jogos do São Paulo, mas será uma opção a menos para o técnico Fernando Diniz na sequência do Brasileirão.

São Paulo x Atlético-GO (07/10, 20h30)

Palmeiras x São Paulo (10/10, 19h)

Ceará x São Paulo (14/10, 21h30)

Atlético-GO

Vaca (Bolívia)

O meia boliviano Henry Vaca não tem ganhado muitas oportunidades no time do técnico Vagner Mancini, mas será uma opção a menos nos jogos a seguir.

São Paulo x Atlético-GO (07/10, 20h30)

Atlético-GO x Bragantino (11/10, 18h15)

Santos x Atlético-GO (14/10, 20h30)

Athletico-PR

Santos (Brasil)

Sem o goleiro Santos, convocado por Tite, o Athletico então jogará sem o seu titular na posição em pelo menos três jogos no Brasileirão.

Athletico-PR x Ceará (08/10, 19h)

Internacional x Athletico-PR (11/10, 20h30)

Athletico-PR x Corinthians (14/10, 20h30)

Botafogo

Gatito Fernández (Paraguai)

Na ausência do goleiro paraguaio, o Botafogo terá Diego Cavalieri como titular nas próximas três partidas.