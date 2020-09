Seleção brasileira nas Eliminatórias: quando serão os jogos e onde assistir

Após mais de seis meses de atraso, a trajetória da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 já tem data para começar. No dia 9 de outubro, a equipe montada pelo técnico Tite entra em campo na Neo Química Arena, em São Paulo, para iniciar o caminho rumo ao hexa.

O primeiro adversário será a Bolívia, e em seguida a seleção brasileira viaja a Lima para enfrentar o Peru na segunda rodada das Eliminatórias. A última partida, aliás, também deverá ser contra a Bolívia. Mas somente em março de 2022.

Jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias

Depois da reformulação do calendário por causa da pandemia do coronavírus, já existe uma previsão para as datas dos 18 jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias.

Antes da pandemia, a CBF já tinha divulgado os estádios dos jogos do Brasil como mandante. A princípio, os jogos não terão público. As datas previstas a seguir, no entanto, ainda podem ser alteradas pela Conmebol.

09/10/2020 – Brasil x Bolívia (21h30, Neo Química Arena, São Paulo)

13/10/2020 – Peru x Brasil (21h, Estadio Nacional, Lima)

12/11/2020 – Brasil x Venezuela (Estádio Mané Garrincha, Brasília)

17/11/2020 – Uruguai x Brasil

25/03/2021 – Colômbia x Brasil

30/03/2021 – Brasil x Argentina (Neo Química Arena, São Paulo)

03/06/2021 – Brasil x Equador (Arena Fonte Nova, Salvador)

08/06/2021 – Paraguai x Brasil

02/09/2021 – Chile x Brasil

07/09/2021 – Brasil x Peru (Beira-Rio, Porto Alegre)

07/10/2021 – Venezuela x Brasil

12/10/2021 – Brasil x Uruguai (Maracanã, Rio de Janeiro)

11/11/2021 – Brasil x Colômbia (Morumbi, São Paulo)

16/11/2021 – Argentina x Brasil

27/01/2022 – Equador x Brasil

01/02/2022 – Brasil x Paraguai (Arena da Amazônia, Manaus)

24/03/2022 – Brasil x Chile (Mineirão, Belo Horizonte)

29/03/2022 – Bolívia x Brasil

Onde assistir aos jogos das eliminatórias

Segundo o Blog do Marcel Rizzo, do UOL, a Globo só adquiriu os direitos de transmissão dos jogos em que a seleção brasileira será mandante nas Eliminatórias. Assim, a partida de estreia contra a Bolívia, por exemplo, terá exibição na Globo e no SporTV.

No entanto, os jogos da seleção brasileira fora de casa nas Eliminatórias ainda não foram negociados, pois a Conmebol terceirizou a venda dos direitos para as confederações. Assim, a Rede Globo fechou contrato com a CBF, e por isso poderá transmitir todos os jogos em casa. Mas a única partida do Brasil como visitante com transmissão confirmada pela Globo será o clássico contra a Argentina. As outras seguem à espera de emissoras interessadas.

Como serão as Eliminatórias pós-covid

Apesar do atraso causado pela pandemia de covid-19, o formato inicial das Eliminatórias Sul-Americanas está mantido. Assim, todos jogam contra todos, em partidas de ida e volta. Como são dez seleções, portanto, há 18 rodadas em disputa.

Os quatro primeiros, então, se classificam direto para a Copa do Mundo do Qatar. O quinto colocado disputará uma repescagem contra um adversário da Ásia, Oceania ou América do Norte. Este jogo está previsto para acontecer nos dias 2 e 7 de junho de 2022. Afinal, o Mundial só começa em novembro.

Para manter o início das Eliminatórias Sul-Americanas em outubro, a Fifa assegurou que as confederações europeias não exigirão quarentena dos jogadores que representarem suas seleções. Assim, os atletas convocados não precisarão desfalcar seus clubes por quase um mês.

As mudanças de calendário, no entanto, fizeram com que a CBF deixasse de lado a promessa de paralisar o Brasileirão nas datas dos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias. Consequentemente, os clubes brasileiros que tiverem jogadores convocados terão que lidar com os desfalques durante a disputa do campeonato.

Convocação de Tite

A seleção brasileira já está convocada para as primeiras duas rodadas das Eliminatórias, contra Bolívia e Peru. A grande novidade foi o lateral Gabriel Menino, do Palmeiras. Afinal, ele tem apenas 19 anos e chamou atenção de Tite por também jogar como meio-campo. Veja a lista completa a seguir.

Goleiros : Alisson (Liverpool), Santos (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras)

: Alisson (Liverpool), Santos (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras) Laterais : Danilo (Juventus), Gabriel Menino (Palmeiras), Alex Telles (Porto) e Renan Lodi (Atlético de Madrid)

: Danilo (Juventus), Gabriel Menino (Palmeiras), Alex Telles (Porto) e Renan Lodi (Atlético de Madrid) Zagueiros : Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Felipe (Atlético de Madrid) e Rodrigo Caio (Flamengo)

: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Felipe (Atlético de Madrid) e Rodrigo Caio (Flamengo) Meias : Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Lyon), Douglas Luiz (Aston Villa), Philippe Coutinho (Barcelona) e Everton Ribeiro (Flamengo)

: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Lyon), Douglas Luiz (Aston Villa), Philippe Coutinho (Barcelona) e Everton Ribeiro (Flamengo) Atacantes: Gabriel Jesus (Manchester City), Rodrygo (Real Madrid), Neymar (Paris Saint-Germain), Everton (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool) e Richarlison (Everton)

Atual campeão da Copa América, o Brasil é o único país que disputou todas as Copas do Mundo. O último jogo da seleção brasileira principal foi em novembro de 2019, na vitória por 3 a 0 contra a Coreia do Sul em amistoso disputado nos Emirados Árabes. No jogo anterior, também amistoso, o time de Tite perdeu para a Argentina por 1 a 0.

Por outro lado, nas últimas Eliminatórias, a seleção brasileira sobrou na liderança e se classificou para a Copa do Mundo de 2018 com quatro rodadas de antecedência. O Brasil começou sob o comando do técnico Dunga, mas não engrenou. Depois que Tite assumiu, foram oito vitórias seguidas. No Mundial da Rússia, entretanto, a trajetória chegou ao fim com a derrota para a Bélgica nas quartas de final.