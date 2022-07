Djokovic em Wimbledon 2022 hoje: horário e onde assistir (01/07)

Tem Djokovic em Wimbledon 2022 hoje! A estrela do tênis enfrenta o compatriota sérvio Miomir Kecmanovic nesta sexta-feira, 1º de julho, na terceira rodada da competição em quadra de grama, a partir das 10h45 (horário de Brasília). No texto a seguir estão todas as informações que o torcedor precisa para ficar ligado em Wimbledon.

Wimbledon, torneio de tênis inglês, é o terceiro Grand Slam na temporada. O espanhol Rafael Nadal venceu o Australian Open e o Roland Garros.

Horário do jogo do Djokovic em Wimbledon 2022 hoje

O jogo do Djokovic em Wimbledon hoje vai começar às 10h45 (Horário de Brasília). A ESPN 2 e SporTV 3 vão transmitir o torneio de Wimbledon nesta sexta-feira, 1º de julho de 2022, para todos os estados do Brasil no período da manhã.

Os canais só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura, ou seja, não tem transmissão do torneio pela televisão aberta. Cada uma das emissoras mostram os bastidores, as premiações e as entrevistas dos principais confrontos do dia.

Para assistir online, o serviço de streaming Star + é a opção, disponível no aplicativo para celular, computador, tablet ou na própria smart TV, assim como o Globo Play para assinantes.

Horário do Djokovic em Wimbledon 2022 hoje: 10h45 (horário de Brasília)

Onde assistir Djokovic em Wimbledon 2022 hoje: ESPN 2, SporTV 3, Globo Play e Star +

Caminho de Djokovic em Wimbledon 2022

Depois de passar por dois oponentes, chegou a hora de jogar a terceira rodada de Wimbledon.

O tenista sérvio deixou para trás o sul-coreano Kwon Soon-woo na primeira rodada e, depois, o jovem australiano Thanasi Kokkinakis na segunda rodada de Wimbledon. Agora, tem pela frente um compatriota, Miomir Kecmanović.

O duelo não vai ser fácil, mas é Djokovic quem tem o favoritismo do seu lado. Seguindo o chaveamento estipulado pela competição inglesa,

Depois, nas oitavas de final, poderá encontrar o tenista da Geórgia, Nikoloz Basilashvili ou o holandês Tim van Rijthoven, dependendo de quem vencer no jogo da terceira fase.

Calendário de Wimbledon 2022

Com início na última semana de junho, o Grand Slam de Wimbledon segue até julho, quando definirá cada um dos campeões em todas as categorias, desde o simples masculino até o torneio júnior com adolescentes.

Lembrando que todas as transmissões no Brasil acontecem entre os horários da manhã seguindo até a tarde.

Confira a seguir o calendário completo de Wimbledon.

Primeira rodada – 27 e 28 de junho

Segunda rodada – 29 e 30 de junho

Terceira rodada – 1 e 2 de julho

Quarta rodada – 3 e 4 de julho

Quartas de final – 5 e 6 de julho

Semifinais do feminino – 7 de julho

Semifinais do masculino – 8 de julho

Final do feminino – 9 de julho

Final do masculino – 10 de julho

