Conheça os estádios da Copa do Mundo 2022 no Catar

Em novembro, jogadores, torcedores e equipes de futebol de vários países se preparam para o maior evento esportivo do mundo. Foram quatro anos e meio de preparação para que o Catar recebesse as 32 seleções. Oito estádios da Copa do Mundo 2022 foram preparados para receber o grande torneio; conheça quais são eles.

Quais são os Estádios da Copa do Mundo 2022?

O Catar irá receber pela primeira vez uma Copa do Mundo e, devido a alta temperatura do país, a competição precisou ser mudada de data. Ao invés de junho, o país sediará o campeonato a partir de novembro, quando está mais baixa a temperatura.

Mas, não é só isso. Para receber os jogadores, cada estádio conta com tecnologia de alta eficiência para controlar a temperatura. Além disso, a instalação de treinamento e a área dos torcedores estará equipada com tecnologia de refrigeração movida a energia solar, para manter tudo a 27ºC. Vale lembrar também que os estádios são todos eco-friendly.

1. Estádio Lusail

O estádio Lusail é um dos principais estádios da Copa do Mundo 2022. Nele, ocorrerá a estreia e a final da competição.

O estádio fica localizado na região de Al Daayen, na cidade de Lusail, e tem capacidade para 80 mil torcedores. É o estádio que suporta a maior quantidade de pessoas durante a Copa do Mundo, por isso sediará a estreia e a decisão.

Vale destacar também que a arena Lusail fica a 16 quilômetro do centro de Doha, capital do Catar. Ao todo, está previsto para que aconteçam 10 jogos no local.

2. Estádio Al Janoub

O estádio Al Janoub é inspirado nas velas dos barcos Dhow, tradicionais do país. Seu design é uma homenagem à herança marítima da cidade costeira. O local possui um teto retrátil e um sistema de refrigeração inovador.

Esse foi o primeiro estádio da Copa do Mundo 2022 a ficar pronto, ainda em maio de 2019. Sua capacidade é de 20 mil lugares, no entanto, terão outros 20 mil assentos removíveis, ou seja, haverá 40 mil lugares para os torcedores durante a competição.

O estádio Al Janoub fica localizado em Al-Wakrah, cidade a pouco mais de 20 quilômetros de Doha. A arena se tornará o lar do esporte no sul do país após a Copa do Mundo.

3. Estádio Al-Thumama

Assim como vários estádios da Copa do Mundo 2022, o Al-Thumama terá sua capacidade de 40 mil durante a Copa, no entanto, após a competição, será reduzido à metade o número de assentos.

O estádio Al-Thumama fica localizado na própria capital, em Doha, e, para chegar lá, basta pegar uma linha de metrô. A arena receberá oito jogos da Copa do Mundo, até as quartas de final.

Esse é o primeiro estádio da Copa do Mundo 2022 a ser projetado por um arquiteto do Catar, Ibrahim Al Jaidah. Seu design é inspirado pelos “gahfiya”, um boné trançado usado por homens e meninos do Oriente Médio durante séculos.

4. Estádio Internacional Khalifa

O Internacional Khalifa é o único estádio da Copa do Mundo 2022 que não foi construído totalmente do zero. A arena é bem popular na cidade e teve sua construção inicial em 1976, sendo apenas reformada para sediar o Mundial.

O estádio já foi palco de outras competições, como a Copa Emir, em maio de 2021, diante de 40 mil espectadores. Além da Copa do Golfo e a Copa da Ásia. Em 2019, inclusive, sediou o Campeonato Mundial de Atletismo da IAAF.

Não é a primeira vez que o Brasil jogará nesse estádio. Em 2009, a seleção atuou em um amistoso com a Inglaterra no Internacional Khalifa.

O Internacional Khalifa terá oito jogos da Copa do Mundo 2022, incluindo a disputa do terceiro lugar.

5. Estádio Al-Bayt

Será nesse estádio que ocorrerá o primeiro jogo do Catar na Copa do Mundo 2022, contra o Equador, às 13h do dia 21 de novembro.

O estádio Al-Bayt fica localizado na cidade de Al-Khor, no norte do país, a 43 km de Doha, e tem capacidade para 60 mil torcedores. Apesar de ser o estádio da Copa do Mundo 2022 mais longe da capital, ele contará com um espaço amplo e várias comodidades, tais como um shopping center e um hotel luxuoso de 5 estrelas.

A arena foi desenhada para representar a estrutura de um ‘hospital árabe’, a tradicional tenda conhecida como ‘bayt al sha’ar’. O design foi da companhia Dar Al-Handasah.

O Al-Bayt irá sediar oito jogos na Copa do Mundo 2022, dentre eles uma das partidas da semifinal.

6. Estádio Al-Rayyan (Ahamad Bin Ali)

Também chamado de Ahamad Bin Ali, o estádio Al-Rayyan está localizado a 22 km de Doha. No local, serão vistos sete jogos da Copa do Mundo 2022, até as quartas de final.

A cidade de Al-Rayyan é uma das mais tradicionais do Catar, fica à beira do deserto e traz consigo uma ligação com a natureza do país. Assim, as áreas para receberem o público são moldadas para se parecerem com dunas de areia.

7. Estádio Ras Abu Aboud (Estádio 974)

O Estádio Ras Abu Aboud está localizado nas margens do Golfo, no bairro de West Bay, em Doha. O estádio foi projetado a partir de contêineres de transporte, com assentos removíveis e blocos de construção modulares.

Sua capacidade total é de 40 mil torcedores e, após a Copa do Mundo 2022, ele será totalmente desmontado e os materiais que foram utilizados serão reaproveitados.

O estádio Ras Abu Aboud receberá jogos da fase de grupos e mais um duelo das oitavas.

8. Estádio Education City

O estádio Education City está localizado dentro da Fundação do Catar, ao redor das universidades mais conhecidas do país e fora do centro de Doha.

A arena terá capacidade para 40 mil torcedores e receberá oito partidas até as quartas de final. Assim como outros estádios da Copa do Mundo 2022, o Education City também terá metade das suas arquibancadas removidas e doadas para a construção de outros estádios ao redor do planeta.

O Education City foi projetado para lembrar a forma de um diamante irregular, por isso o apelido de ‘diamante do deserto’. Além disso, ele deverá se destacar brilhando durante o dia e a noite.

O estádio fica a 11 km de Doha, com fácil acesso para os torcedores que vierem de carro ou de metrô.

Em quais estádios o Brasil jogará no Catar

O Brasil faz parte da chave G da Copa do Mundo 2022. E, por isso, enfrentará, na fase de grupos, a Sérvia, a Suíça e o Camarões. Seu jogo de estreia será no dia 24 de novembro.

Veja em quais estádios o Brasil jogará na Copa do Mundo 2022:

1º jogo: Brasil x Sérvia

Data: 24 de novembro

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail

2º jogo: Brasil x Suíça

Data: 28 de novembro

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Estádio 974 (Ras Abu Abound)

3º jogo: Brasil x Camarões

Data: 02 de dezembro

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail

Se passar para as oitavas de final, o Brasil entrará em campo novamente ou no dia 5 ou no dia 6 de dezembro, e enfrentará ou o primeiro ou o segundo colocado do Grupo H.

Opção 1: seleções a definir

Data: 05 de dezembro

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio 974 (Ras Abu Abound)

Opção 2: seleções a definir

Data: 06 de dezembro

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail

As quartas de final serão realizadas nos estádios: Education City, Lusail, Al Thumama e Al Bayt. Já as semifinais serão no Lusail e Al Bayt. A decisão do terceiro lugar será no Khalifa e a final no Lusail.

Tecnologia nos estádios da Copa do Mundo 2022:

Na Copa do Mundo do Catar 2022, pode-se dizer que a grande novidade é a inovação tecnológica. Essa será a primeira Copa em que os torcedores terão interatividade total garantida pelo 5G e pela rede de fibra ótica.

O país em si já conta com grande velocidade e capacidade no processamento de informações e irá oferecer a mais imersiva experiência tecnológica possível para os torcedores, jogadores e equipes técnicas.

Os estádios da Copa do Mundo terão climatização individualizada, ou seja, ar condicionado para refrescar os torcedores do calor escaldante do país. Haverá também plataformas inclusivas, com informações em Braille e salas de visualização para pessoas com autismo.

A internet será disponibilizada em larga escala para todos se manterem bem conectados. Será colocado sensores por todo o território do Catar, em espaços internos e externos de restaurantes, hotéis e outros locais.

Tecnologia para o VAR

Vale lembrar também que, dentro de campo, as equipes técnicas e os torcedores contarão com uma tecnologia semi-automatizada para ‘replay’ de jogadas dentro de campo. O sistema irá disponibilizar replay em tempo real para criar maior transparência e discernimento sobre as jogadas que ocorrem dentro de campo.

Segundo a FIFA, ao menos 10 câmeras estarão espalhadas pelo campo para rastrear especificamente 18 pontos de dados de cada jogador individual, fornecendo a sua posição no campo. Isso tudo sem contar com as outras câmeras de transmissão de televisão.

Esses dados em questão serão transmitidos ao VAR para auxiliar nas decisões de penalidade dentro de campo. Lembrando que o árbitro de vídeo só pode agir em casos de:

– Gol irregular;

– Pênaltis;

– Cartão vermelho direto;

– Cartão para o jogador errado.

Quando o VAR não pode ser usado:

– 2º cartão amarelo (exceto quando o jogador errado tenha levado o cartão);

– Marcação de escanteios, laterais e tiros de meta;

– Marcação de faltas (a não ser que a falta seja um pênalti ou para cartão vermelho direto);

– Marcação de impedimento (lances que não resultem em gol);

– Ofensas verbais