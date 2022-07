Djokovic em Wimbledon 2022 hoje: onde assistir as semis (08/07)

Vale vaga na decisão mais importante do tênis! Pela semifinal do simples masculino, o jogo de Djokovic em Wimbledon 2022 hoje vai ser contra o britânico Cameron Norrie nesta sexta-feira, 8 de julho, na quadra de grama em Londres, na Inglaterra. Com início a partir das 11h (Horário de Brasília), confira as principais informações sobre o duelo de hoje.

O vencedor deste confronto vai jogar contra o australiano Nick Kyrgios na grande final de Wimbledon.

Onde assistir Djokovic em Wimbledon 2022 hoje?

Os canais ESPN 2, SporTV 3 e os streaming Star + e Globo Play transmitem o jogo de Djokovic em Wimbledon 2022 hoje ao vivo, a partir das 11h (Horário de Brasília), pela semifinal do torneio na grama.

Sem transmissão pela televisão aberta, o confronto de tênis nesta sexta-feira só pode ser assistido pelos canais disponíveis em operadoras de TV por assinatura, sendo a única maneira de acompanhar.

Para o torcedor que prefere assistir online, as plataformas do Globo Play e Star +, disponíveis também para assinantes, estão disponíveis para o celular, smart TV, computador ou tablet.

ESPN 2 = Sky: 597, 197 / Oi: 71, 161 / Claro: 71, 571 / Vivo: 571, 461, 871, 46 / Blu TV: 345

SPORTV 3 = Sky: 37, 437 / Oi: 37 / Claro: 37, 537 / Vivo: 37, 337, 817, 537

STAR + = www.starplus.com / Aplicativo para Android e iOS

Semifinal de Wimbledon 2022

O sérvio Novak Djokovic está cada vez mais perto de conquistar o seu sétimo título no Grand Slam da Inglaterra, disputado todos os anos na quadra de grama. No ano passado ele venceu o italiano Matteo Berrettini e igualou-se com 20 títulos de Grand Slam ao lado de Nadal e Federer.

Este ano, o tenista está pronto para fazer história mais uma vez. Na semifinal do masculino, ele joga contra o britânico Cameron Norrie para tentar garantir a vaga na final do torneio.

Para chegar até aqui, ele venceu o sul-coreano Kwon Soon-woo na primeira rodada, depois o australiano Thanasi Kokkinakis na segunda e por fim o sérvio Miomir Kecmanovic na terceira.

Nas oitavas ele venceu o holandês Tim van Rijthoven e nas quartas o italiano Jannik Sinner.

Agora, Djokovic só precisa ganhar para enfrentar o australiano australiano Nick Kyrgios na final de Wimbledon 2022.

SEMIFINAL WIMBLEDON 2022: – djokovic em Wimbledon 2022 hoje

Rafael Nadal x Nick Kyrgios

Novak Djokovic x Cameron Norrie – Hoje às 09h30

FINAL WIMBLEDON 2022: – djokovic em Wimbledon 2022 hoje

Nick Kyrgios x Djokovic/Norrie – Domingo, 10/07 às 10h

O que aconteceu com Rafael Nadal?

O perfil oficial de Wimbledon confirmou a desistência de Rafael Nadal do Grand Slam na temporada. O espanhol iria jogar a semifinal contra o australiano Nick Kyrgios nesta sexta-feira. Com isso, o tenista avança direto para a decisão pela primeira vez em sua carreira.

Segundo o perfil da organização do tênis, lesões abdominais tiraram o atleta espanhol da competição nesta sexta. Por isso, ele terá uma longa recuperação pela frente até o próximo torneio da temporada, o US Open.