Eliminatórias Sul-americanas: Brasil goleia por 5 a 0 e lidera competição

Seleção Brasileira não teve dificuldades para superar a fraca Bolívia, e fez a lição de casa na estreia das Eliminatórias Sul-americanas. Agora, equipe se prepara para enfrentar o Peru, em jogo que pode ter transmissão apenas no pay-per-view.

O Brasil começou com pé direito sua caminhada rumo à Copa do Mundo no Catar em 2022 e goleou a Bolívia por 5 a 0, na noite desta sexta-feira (9), na Neo Química Arena, em São Paulo, na primeira rodada das Eliminatórias Sul-americanas.

O resultado deixou a seleção líder da competição, com três pontos – mesma pontuação de Colômbia, Uruguai e Argentina. Entretanto, no saldo de gols, o Brasil leva vantagem com o saldo positivo de 5.

De quem foram os gols?

Embora o adversário fosse um dos mais frágeis da competição, a Seleção Brasileira soube se impor dentro de casa, e logo aos 15, Marquinhos abriu o placar de cabeça após cruzamento de Danilo.

Posteriormente, aos 29, Firmino ampliou o marcador após passe de Renan Lodi, um dos destaques da partida de ontem. E o primeiro tempo terminou assim: 2 a 0 Brasil.

No entanto, o time de Tite manteve o ritmo na etapa final, e Firmino aos 3 minutos, fez seu segundo gol no duelo, após bela assistência de Neymar.

O Brasil continuou pressionando a fraca Bolívia, e Rodrygo, que havia entrado na partida no lugar de Everton Cebolinha, desviou levemente o cruzamento de Philippe Coutinho, e Carrasco acabou jogando contra o próprio patrimônio.

Para fechar o marcador em mais uma assistência de Neymar, mas desta vez para Coutinho, o craque do PSG cruzou na área e o camisa 11 apareceu como um centroavante para empurrar de cabeça para o gol. Resultado final: Brasil 5 x 0 Bolívia.

A seleção agora se prepara para enfrentar o Peru, na terça-feira (13), às 21h, no Estádio Nacional de Lima. A partida é valida pela 2ª rodada das Eliminatórias Sul-americanas.

Confira os resultados da 1ª rodada das Eliminatórias Sul-americanas:

Paraguai 2 x 2 Peru

Uruguai 2 x 1 Chile

Argentina 1 x 0 Equador

Colômbia 3 x 0 Venezuela

Brasil 5 x 0 Bolívia

Onde assistir os jogos da 2ª rodada?

Com as mudanças da CONMEBOL em relação aos direitos de transmissão das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo, o torcedor vive uma surpresa para saber onde assistir os duelos.

Anteriormente, as emissoras compravam um pacote de jogos das seleções e tinham o direito da transmissão. Entretanto, agora a CONMEBOL deixa que as federações nacionais negociem diretamente os direitos dos jogos em casa, numa espécie de Lei do Mandante.

O Grupo Globo detém os direitos dos jogos da seleção brasileira e argentina, mas somente nas partidas em que essas seleções forem mandantes.

Além disso, a Turner fechou um contrato para a transmissão de todas as partidas da segunda rodada, incluindo o jogo entre Peru x Brasil.

A princípio, os jogos poderão ser assistidos pelo EI Plus, plataforma digital da empresa, mas não foi descartado que a TNT faça transmissões.

Confira a tabela da 2ª rodada das Eliminatórias Sul-americanas

A segunda rodada das Eliminatórias Sul-americanas terá todos os jogos na terça-feira (13), mas em horários diferentes.