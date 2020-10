Estádios da Copa 2022: veja as obras que já foram inauguradas

Apesar da pandemia do coronavírus, as obras para a Copa de 2022 no Qatar estão aceleradas, e três dos oito estádios já foram inaugurados.

Apesar da pandemia do corona, as obras para a Copa de 2022 no Qatar estão aceleradas, e três dos oito estádios já foram inaugurados. Segundo o Comitê Organizador, a pouco mais de dois anos do primeiro Mundial no Oriente Médio, cerca de 90% da estrutura já está concluída.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, elogiou o andamento das obras durante visita a um dos estádios, o Al Bayt, que sediará a abertura da Copa no dia 21 de novembro de 2022. Com capacidade para 60 mil pessoas, a arena está prestes a ser inaugurada – falta apenas a realização de um evento-teste.

“Estou muito satisfeito com a preparação do Qatar. Nós vimos os planos, mas quando você vê na realidade, é ainda mais impressionante. O Qatar conseguiu continuar avançando durante os últimos seis meses, quando o mundo parou”, declarou Infantino.

“Quando se trata de infraestrutura para a Copa do Mundo, estamos em uma ótima posição, com a construção quase 90% concluída em todos os projetos”, afirmou o CEO do Comitê Organizador, Nasser Al Khater. “Nosso foco agora está mudando para refinar e otimizar o planejamento operacional detalhado e a experiência dos fãs para o torneio”, acrescentou.

Estádios da Copa 2022

Além do Al Bayt, que está quase pronto, o Comitê Organizador já inaugurou três arenas. Além disso, outros dois estádios estão em fase final de construção. Veja a seguir, portanto, como estão as obras para a Copa do Mundo de 2022 no Qatar.

Khalifa

Sem dúvida, é o estádio mais tradicional do Qatar, construído em 1976 na capital Doha. Reinaugurado em 2017 após obras de modernização, tem capacidade para 40 mil espectadores. Assim, o Khalifa receberá seis jogos da fase de grupos, um confronto de oitavas de final e a disputa de terceiro lugar.

Al Janoub

Situado na cidade de Al Wakrah, no sul do país, a arena para 40 mil pessoas foi inaugurada em maio de 2019. Dessa forma, foi o primeiro estádio construído do zero a ficar pronto para a Copa de 2022.

Education City

O estádio para 40 mil pessoas construído na cidade de Al Rayyan não leva este nome à toa. Afinal, fica em uma região conhecida pelas universidades e centros de pesquisa. Inaugurado em junho de 2020, é o mais recente a ficar pronto. Receberá, portanto, oito jogos da Copa de 2022, incluindo duelos de quartas de final.

Al Bayt

O estádio da abertura da Copa de 2022 já está pronto, mas aguarda os últimos detalhes para sua inauguração. Com capacidade para 60 mil pessoas, fica na cidade de Al Khor, às margens do Golfo Pérsico. Seu design, aliás, remete às cabanas dos povos nômades do deserto. Além do jogo de estreia, o Al Bayt sediará uma das semifinais, bem como outras sete partidas do Mundial.

Al Thumama

Em fase final de construção, a arena para 40 mil pessoas está ao sul da zona central de Doha. Seu design representa o gahfiya, chapéu de tecido usado pelos homens no Oriente Médio. Assim, o estádio receberá sete jogos da Copa do Mundo de 2022, sendo que o último deles será nas quartas de final.

Ras Abu Aboud

Feito com contêineres de navio, assentos removíveis e blocos modulares, o inovador estádio para 40 mil pessoas será totalmente desmontado e reaproveitado após a Copa de 2022. Durante o Mundial, portanto, receberá cinco jogos da fase de grupos e um de oitavas de final.

Al Rayyan

Construído no local do antigo estádio Ahmed Bin Ali, o novo Al Rayyan representa a cultura do Qatar em sua fachada com detalhes ondulados. Depois que servir de palco na Copa de 2022, será usado pelo Al Rayyan, tradicional clube do país. No entanto, a inauguração será apenas em 2021. Receberá, assim, cinco jogos da primeira fase e um duelo de oitavas.

Lusail

O maior e principal dos estádios da Copa do Mundo de 2022 tem entrega prevista para 2021. Depois que ficar pronto, terá espaço para nada menos que 80 mil pessoas. Assim, sediará a grande final do torneio, no dia 18 de dezembro de 2022. Situado na nova cidade de Lusail, perto de Doha, a arena receberá dez jogos do Mundial.