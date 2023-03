F1 TV Pro: como assistir a Fórmula 1 no app e qual é o preço

A nova temporada da Fórmula 1 está oficialmente aberta. A maior competição de automobilismo do mundo será disputada entre março e novembro de 2023 com vinte e três corridas ao redor entre diferentes continentes. Além de acompanhar pela TV, o torcedor também pode curtir no F1 TV Pro, serviço de streaming oficial da Fórmula 1.

Mas como funciona a plataforma? Qual é o preço para se tornar assinante? Confira os benefícios disponíveis no streaming da liga de automobilismo e saiba como assinar.

O que é o F1 TV Pro?

O F1 TV Pro é o serviço de streaming oficial da Fórmula 1 distribuído e produzido pela Liberty Media, a empresa responsável pelos direitos da elite do automobilismo no mundo. A plataforma transmite ao vivo os treinos e a corrida do fim de semana, além de câmeras exclusivas a bordo e rádios de equipe.

No entanto, o F1 TV só está disponível por assinatura. Isso significa que todos os serviços do produto só podem ser acessados por quem paga o valor todo mês. São dois planos em valores diferentes para o torcedor escolher.

Qual é o preço do streaming na Fórmula 1?

A plataforma de streaming oferece dois planos: o F1 TV Pro e o F1 TV Access. Cada um deles tem serviços e funções diferentes para o assinante.

O F1 TV Pro é o principal. É mais caro, mas o torcedor pode assistir treinos e a corrida ao vivo neste domingo, acompanhar câmeras a bordo e rádios de equipe e obter a transmissão da F2, F3 e Porsche Mobil 1 Supercup. Também dá para assistir os replays da corrida, entrevistas e programas exclusivas.

O preço do F1 TV Pro é US$ 5,19 (R$ 26,99) por mês e US$ 39,99 (R$ 200) o plano anual.

Tem também a opção F1 TV Access. É mais barato, mas não dá para assistir a corrida ao vivo, nem acompanhar as câmeras exclusivas. O torcedor só pode acompanhar entrevistas e o replay das provas no fim de semana. O valor sai por US$ 2,99 (R$ 15,54) por mês e US$ 26,99 (RS$ 140) no ano.

Como assistir o F1 TV Pro?

O streaming F1 TV está disponível online para aparelhos iOS, Android, Amazon Fire, Roku e Chromecast desde celular, computador, tablet até a smartv. São muitas as possibilidades para acompanhar a plataforma da Fórmula 1.

No celular, os aparelhos iOS e Android disponibilizam o aplicativo para o torcedor baixar. É de graça na loja de aplicativos.

Enquanto isso, na smartv, a Apple TV, Google TV, Roku e Fire TV também são opções para sintonizar. Se prereferir, pode acompanhar no tablet ou até mesmo no computador, pelo site da F1 TV.

Tem como assistir de graça?

O F1 TV só está disponível por assinatura, mas o torcedor pode acompanhar a Fórmula 1 pela Band, na TV aberta, aos domingos de corrida na temporada.

A emissora é a detentora dos direitos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil, ou seja, só ela pode exibir tanto no canal aberto como na TV fechada. Os treinos livres são exibidos no BandSports, enquanto o treino classificatório e a corrida no domingo são transmitidos na Band para todo o Brasil.

Online, dá para ver a retransmissão da programação da Bandeirantes no site (www.band.uol.com.br) de graça e ao vivo, sem pagar nada.

Leia também

Conheça os 20 pilotos da Fórmula 1 em 2023