A Fórmula 1 vai passar na BAND hoje? Como assistir o GP do Bahrein 2023

Primeira corrida do ano é o Grande Prêmio do Bahrein neste domingo, 5 de março, com todos os pilotos na pista

A primeira corrida do ano na Fórmula 1 será disputada neste domingo, 5 de março, no Circuito Internacional do Bahrein. Com exclusividade, a BAND vai transmitir o GP do Bahrein para todos os estados do Brasil na TV aberta, com direito à bastidores e ao pódio com o hino do vencedor. Confira como assistir ao vivo a prova.

Serão 57 voltas no Circuito Internacional do Bahrein neste domingo. Max Verstappen, da Red Bull, vai largar em primeiro lugar.

O canal é o detentor dos direitos de transmissão da Fórmula 1. Só a Rede Bandeirantes pode transmitir a corrida no Brasil tanto na TV aberta como na fechada desde os treinos livres até a corrida no domingo.

Sérgio Maurício é o responsável por contar a história do GP do Bahrein neste domingo, enquanto Reginaldo Leme e Felipe Giaffone comentam a corrida.

É só sintonizar o canal para curtir as emoções da primeira corrida na temporada da F1.

Como assistir a BAND online hoje?

Além de acompanhar as emoções do Grande Prêmio do Bahrein na televisão, também dá para sintonizar a Band no celular. Isso porque o site da emissora (band.uol.com.br) retransmite a programação com imagens ao vivo e de graça para todos os usuários.

O torcedor não paga nada para assistir. Tudo o que tem que fazer é acessar o site, clicar em "ao vivo" localizado no menu principal, escolher o ícone da BAND e, depois, se cadastrar no site com email e a senha. Assim que preencher o seu cadastro, você será redirecionado para a transmissão ao vivo.

Aperte o play e assista a programação ao vivo no site, disponível pelo computador e até no navegador do celular ou tablet.

Grid de largada

Max Verstappen vai largar em primeiro lugar neste domingo. Em segundo e terceiro estarão Sergio Perez e Charles Leclerc.

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Sergio Perez (Red Bull)

3º Charles Leclerc (Ferrari)

4º Carlos Sainz (Ferrari)

5º Fernando Alonso (Aston Martin)

6º George Russell (Mercedes)

7º Lewis Hamilton (Mercedes)

8º Lance Stroll (Aston Martin)

9º Esteban Ocon (Alpine)

10º Nico Hulkenberg (Haas)

11º Lando Norris (McLaren)

12º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

14º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

15° Alexander Albon (Williams)

16º Logan Sargeant (Williams)

17º Kevin Magnussen (Haas)

18º Oscar Piastri (McLaren)

19º Nyck de Vries (AlphaTauri)

20º Pierre Gasly (Alpine)

