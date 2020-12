FIFA The Best 2020: Lewandowski é eleito melhor do mundo

A FIFA revelou nesta quinta-feira (17), em cerimônia virtual direto da Suíça, transmitida pelo site oficial da federação, os vencedores de todas as categorias do prêmio FIFA The Best. Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2019/20, com Manuel Neuer de melhor goleiro e Jurgen Klopp o melhor técnico. Ademas, confira todos os ganhadores.

Além disso, durante a premiação, a entidade também prestou homenagem para Diego Maradona, um dos jogadores mais importantes da história do futebol, e o italiano Paolo Rossi.

Melhor jogador – FIFA The Best

Cotado como favorito desde o início, o polonês Robert Lewandowski levou o prêmio FIFA The Best de melhor jogador do mundo. A equipe alemã ganhou o campeonato nacional, Champions League e a Copa da Alemanha na temporada 2019/20.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Cristiano Ronaldo – Juventus

Lionel Messi – Barcelona

Robert Lewandowski – Bayern de Munique

Melhor jogadora – FIFA The Best

A penúltima categoria anunciada foi a de melhor jogadora do mundo. Lucy Bronze, inglesa que defende o Manchester City, levou o prêmio. Marta, brasileira, ficou fora da categoria desde os 11 indicados.

Lucy Bronze – Manchester City WFC

Pernille Harder – Chelsea FC Women

Wendie Renard – Olympique Lyon

Melhor goleiro

Sem muitas surpresas, Manuel Neuer, do Bayern de Munique, foi eleito o melhor goleiro do mundo, depois de uma temporada fantástica. O brasileiro Alisson, do Liverpool, também estava concorrendo ao prêmio, mas não levou.

Alisson Becker – Liverpool

Manuel Neuer – Bayern de Munique

Jan Oblak – Atlético de Madrid

Melhor goleira

Sarah Bouhaddi, do Olympique Lyon, foi a primeira vencedora anunciada na cerimônia de hoje.

Sarah Bouhaddi – Olympique Lyon

– Olympique Lyon Christiane Endler – Paris Saint-Germain

Alyssa Naeher – Chicago Red Stars

Prêmio Puskas – FIFA The Best

O sul coreano Son, do Tottenham, teve o prêmio de gol mais bonito na categoria Puskas. O gol em questão aconteceu em partida contra o Burnley, em dezembro do ano passado, na Premier League.

Arrascaeta, jogador do Flamengo, também estava concorrendo na categoria em bela marcação contra o Ceará, em agosto de 2019, no Campeonato Brasileiro.

Luis Suárez – Barcelona / Atlético de Madrid

Giorgio Arrascaeta – Flamengo

Melhor treinador – Masculino

Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, levou o título The Best de melhor treinador do futebol masculino. Entretanto, em transmissão ao vivo, por vídeo, o alemão mostrou-se surpreso ao ganhar, já que Flick, técnico do Bayern, era cotado como favorito.

Ademais, este é o segundo título do comandante, que superou Guardiola e Mauricio Pochettino no ano passado. Contudo, a equipe inglesa não conquistou a Champions League na temporada passada, mas foi campeão da Premier League.

Marcelo Bielsa – Leeds United FC

Hans-Dieter Flick – Bayern de Munique

Jürgen Klopp – Liverpool

Melhor treinador – Feminino

Anunciado por Arsene Wenger, ex-treinador do Arsenal e hoje membro na FIFA, Sarina Wiegman, comandante da Seleção da Holanda, foi premiada com o título de melhor treinadora do futebol feminina do mundo.

Emma Hayes – Chelsea FC Women

Jean-Luc Vasseur – Olympique Lyon

Sarina Wiegman – Seleção da Holanda

FIFA Fan Award

Marivaldo da Silva foi o único brasileiro premiado na tarde de hoje. Torcedor do Sport, Marivaldo impressionou ao percorrer 60 km para assistir aos jogos do clube do coração. Ele foi escolhido por votação popular.

VENCEDOR DO FIFA FAN! De Pernambuco para o mundo e marcando para sempre a história do Sport. Temos muito orgulho de ter um torcedor como você! ♥️🦁 #MarivaldoFIFA pic.twitter.com/FEet8cQiAJ — Sport Club do Recife (@sportrecife) December 17, 2020

Seleção Feminina da Temporada

A FIFA The Best também escolheu a seleção feminina de futebol da temporada. Endler, sem ganhar o prêmio de melhor goleira, esteve incluída na equipe. Marta, brasileira, ficou de fora.

Christiane Endler; Lucy Bronze, Wendie Renard, Millie Bright, Delphine Cascarino, Barbara Bonansea, Verônica Boquete, Megan Rapinoe, Pernille Harder, Vivianne Miedema, Tobin Heath

Seleção Masculina da Temporada

O brasileiro Alisson, mesmo sem vencer como melhor goleiro, apareceu na lista da seleção da temporada. Enquanto isso, Neymar ficou de fora.

Messi, do Barcelona, Lewandowski, do Bayern de Munique, e Cristiano Ronaldo, Juventus, além de estarem indicados ao prêmio de melhor jogador, também apareceram na convocação.

Allison; Alexander Arnold, Virgil Van Dijk, Sergio Ramos, Davies; Kimmich, De Bruyne, Thiago Alcantara; Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo.