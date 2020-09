Finais da NBA: datas, onde assistir e o que esperar dos jogos

Los Angeles Lakers e Miami Heat se enfrentam nas Finais da NBA pela primeira vez na história, e há mais do que um troféu em jogo. Com quase cinco meses de atraso por causa da pandemia, a decisão da temporada 2019/2020 tem um significado especial para o maior astro do basquete na atualidade, LeBron James.

Afinal, LeBron conquistou seus primeiros títulos com a camisa do Miami Heat. No entanto, sua saída do time da Flórida, em 2014, não foi lá muito amigável. Além disso, ele e os Lakers têm recordes à vista e pretendem honrar a memória de Kobe Bryant, ídolo do time morto em acidente de helicóptero no começo do ano.

Como funcionam as Finais da NBA

Vencedor da Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers encara o campeão da Conferência Leste, Miami Heat, em uma série de melhor de sete jogos. Ou seja, quem vencer quatro partidas primeiro, será o campeão da NBA.

Normalmente, o time de melhor campanha tem a vantagem de decidir em casa. Neste ano, no entanto, as Finais da NBA serão disputadas em espaço neutro, sem torcida, dentro da bolha montada no complexo da Disney na Flórida para isolar os jogadores da pandemia do coronavírus.

O vencedor das Finais da NBA fica com o Troféu Larry O’Brien, e cada um dos jogadores recebe um anel de campeão. Além disso, o melhor jogador da série decisiva recebe o prêmio de MVP das Finais das mãos do lendário Bull Russell, recordista de títulos da NBA com 11 anéis.

Datas dos jogos e onde assistir

Lakers x Heat, quarta-feira (30/09), 22h Lakers x Heat, sexta-feira (02/10), 22h Heat x Lakers, domingo (04/10), 20h30 Heat x Lakers, terça-feira (06/10) Lakers x Heat, sexta-feira (09/10), 22h (se necessário) Heat x Lakers, domingo (11/10), 20h30 (se necessário) Lakers x Heat, terça-feira (13/10), 22h (se necessário)

A transmissão das Finais da NBA na televisão brasileira é exclusiva do canal ESPN. No entanto, os jogos também podem ser vistos pelo aplicativo da ESPN e também pelo NBA League Pass, serviço de streaming por assinatura oferecido pela própria liga. Veja a seguir a agenda dos jogos.

O que está em jogo

O Los Angeles Lakers é o time que mais disputou as Finais da NBA e pode igualar o recorde do Boston Celtics com 17 títulos da liga. Mas o time não chegava à decisão há dez anos. E o jejum acabou justamente no ano da morte de Kobe Bryant, maior ídolo recente da franquia. Líder do atual elenco, LeBron James já afirmou que pensa em Kobe todas as vezes em que coloca a camisa dos Lakers.

LeBron, aliás, vai disputar a sua décima final de NBA, a nona na última década. Ele tem três títulos, sendo que o último foi em 2016, pelo Cleveland Cavaliers. Os dois primeiros foram justamente contra o Miami Heat, em 2012 e 2013.

Quando LeBron decidiu sair do Miami e voltar para o Cleveland, em 2014, deixou uma ferida aberta no time da Flórida. O gerente geral do Heat, Pat Riley, revelou que ficou “muito bravo” com a saída de LeBron, pois perdia a chance de emplacar uma sequência histórica de conquistas.

O próprio LeBron admitiu que, quando deixou Miami, ouviu de dirigentes da franquia que estava cometendo o maior erro da carreira. Nas Finais entre Lakers e Heat, portanto, ambos os lados terão a chance de e mostrar quem estava certo.

Trajetórias de Lakers e Heat

Pelo que os dois times fizeram ao longo de toda a temporada, o Los Angeles Lakers chega como favorito contra o Miami Heat nas Finais da NBA. A dupla LeBron James e Anthony Davis levou o time à melhor campanha do Oeste, com 52 vitórias. Nos playoffs, os Lakers eliminaram Portland, Houston e Denver, fazendo 4 a 1 nas três séries até chegar à final.

Nos dois encontros com o Miami durante a temporada regular, os Lakers venceram ambos. No entanto, o time da Flórida cresceu demais nos playoffs, liderado pelo experiente Jimmy Butler e com grandes atuações do pivô Bam Adebayo e do novato Tyler Herro.

Depois de “varrer” o Indiana por 4 a 0, o Heat assombrou a NBA ao fazer 4 a 1 no Milwaukee Bucks, melhor time da temporada regular. Nas finais do Leste, venceu o poderoso Boston Celtics. Agora, tem mais um gigante da NBA no caminho rumo ao quarto título da franquia.