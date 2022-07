Final de Wimbledon 2022 masculino: onde assistir Djokovic x Kyrgios

Atual campeão Djokovic enfrenta o australiano Nick Kyrgios pela final do simples masculino neste domingo, 10 de julho, em Londres, na Inglaterra

É decisão no tênis hoje! A final de Wimbledon 2022 masculino hoje traz a disputa pelo título entre o sérvio Novak Djokovic, atual campeão, e o australiano Nick Kyrgios neste domingo, 10 de julho, no quadra de grama em Wimbledon, na Inglaterra. A partida está marcada para às 10h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo.

O tenista sérvio já venceu seis vezes o torneio, a última em 2021, enquanto o australiano busca o primeiro.

Onde assistir a Final de Wimbledon 2022 masculino?

A final de Wimbledon 2022 masculino hoje vai passar no SporTV 3, ESPN 2, e os streaming Star + e Globo Play, a partir das 10h (Horário de Brasília) neste domingo, diretamente da Inglaterra, em Londres.

Para a infelicidade do torcedor, a final não tem transmissão na televisão aberta. A única maneira de acompanhar a decisão do título masculino é através dos canais, disponíveis em operadoras de TV por assinatura.

O torcedor que não pode acompanhar pela televisão tem a oportunidade de curtir através do Star + e o Globo Play, serviços de streaming por assinatura disponíveis pelo celular, tablet, computador ou até na smart TV.

Novak Djokovic e Nick Kyrgios na final de Wimbledon 2022

Foi um longo caminho até aqui, mas eles conseguiram. Prometendo muita rivalidade e emoção para os apaixonados pelo esporte, a disputa entre Novak Djokovic e Nick Kyrgios tem tudo para ser o destaque deste domingo.

Djokovic já venceu seis torneios de Wimbledon, a última vez em 2021 contra o italiano Matteo Berrettini por três sets a um na quadra de grama. Já o australiano Nick Kyrgios chega pela primeira vez em uma final do Grand Slam depois que Rafael Nadal confirmou a desistência por lesão.

Agora, é tudo ou nada para os tenistas. Quem marcar três sets é o grande campeão da final de Wimbledon 2022 masculino.

Confira o caminho de cada um deles até chegar até a decisão da temporada no tênis.

Novak Djokovic

Novak Djokovic 3 x 1 Kwon Soon-woo – Primeira rodada

Novak Djokovic 3 x 0 Thanasi Kokkinakis – Segunda rodada

Novak Djokovic 3 x 0 Miomir Kecmanović – Terceira rodada

Tim van Rijthoven 1 x 3 Novak Djokovic – Oitavas de final

Novak Djokovic 3 x 2 Jannik Sinner – Quartas de final

Novak Djokovic 3 x 1 Cameron Norrie – Semifinal

Nick Kyrgios

Paul Jubb 2 x 3 Nick Kyrgios – Primeira rodada

Filip Krajinović 0 x 3 Nick Kyrgios – Segunda rodada

Nick Kyrgios 3 x 1 Stefanos Tsitsipas – Terceira rodada

Brandon Nakashima 2 x 3 Nick Kyrgios – Oitavas de final

Cristian Garín 0 x 3 Nick Kyrgios – Quartas de final

Rafael Nadal x Nick Kyrgios – WO na semifinal

Qual é a premiação de Wimbledon 2022?

O campeão masculino de Wimbledon vai embolsar R$12 milhões, de acordo com a cotação de julho. Esse valor é entregue pela organização inglesa All England Lawn Tennis Club, responsável pelo torneio.

O valor é entregue pela própria entidade como forma de agradecimento e recompensa por todo o esforço e dedicação ao esporte. Além disso, o vice-campeão não sai de mãos vazias, ele recebe o total de R$6,6 milhões.

Wimbledon divulgou em site oficial todos os valores das fases. Em cada nova rodada que o tenista avança, ele fatura mais e mais. O valor total do prêmio entregue é de £ 40.350.000, o mesmo que 256 milhões de reais.

Confira os números completos da premiação de Wimbledon em 2022.

Campeão – R$12,7 milhões

Vice-campeão – R$6,6 milhões

Semifinalistas – R$3,4 milhões

Quartas de final – R$1,9 milhões

Oitavas de final – R$1,2 milhões

Terceira rodada – R$762 mil

Segunda rodada – R$495 mil

Primeira rodada – R$317 mil

