Flamengo anuncia a contratação de Rogério Ceni como novo técnico

O técnico Rogério Ceni assinou contrato com o Flamengo para comandar o time até dezembro de 2021. Assim, seu primeiro compromissso deverá ser justamente contra o ex-clube, o São Paulo, pela Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (11).

O anúncio foi oficializado pelo clube na manhã desta terça-feira, através das redes sociais. “Rogério Ceni é o novo técnico do Flamengo! O treinador assinou com o Mengão e comandará o Mais Querido até dezembro de 2021. Seja bem-vindo, Ceni!”, postou a conta rubro-negra no Twitter.

Rogério Ceni pegou um avião ainda de madrugada e chegou ao Rio de Janeiro pela manhã. Em seguida, já confirmou o acerto com o Flamengo. No aeroporto, o novo técnico rubro-negro foi saudado por torcedores e já estava acompanhado de representantes do clube.

Aliás, Ceni deverá começar a trabalhar imediatamente, pois o treino do Flamengo que estava marcado para a parte da manhã está remarcado para a tarde. Assim, o treinador terá tempo para se instalar, acertar os últimos detalhes do contrato e se apresentar ao elenco.

Ceni troca o Fortaleza pelo Flamengo

Rogério Ceni estava no Fortaleza desde 2018, mas teve uma curta passagem pelo Cruzeiro durante o ano passado. Ele levou o clube cearense à Copa Sul-Americana e, além disso, foi bicampeão estadual e campeão da Copa do Nordeste.

O treinador se despediu do elenco do Fortaleza na segunda-feira e, no mesmo dia, comunicou à diretoria sua decisão de deixar o clube. Em seguida, o time cearense postou em suas redes sociais uma mensagem de despedida, confirmando a saída de Rogério Ceni.

A multa rescisória de Rogério Ceni, que é de cerca de R$ 1 milhão, deverá ser paga pelo próprio Flamengo. Além do ex-goleiro, também desembarcaram no Rio os auxiliares Nelson Simões e o francês Charles Hembert, assim como o preparador físico Danilo Augusto.

Com a chegada de Ceni, o Flamengo ficou menos de 24 horas sem técnico. Afinal, a demissão do espanhol Domènec Torrent foi confirmada no início da tarde da última segunda-feira (9). Torrent deixou o cargo depois de sofrer duas goleadas seguidas no Brasileirão, diante de São Paulo e Atlético-MG.