Floresta x Mirassol (30/1): onde assistir e escalações da final da Série D

Floresta x Mirassol começam a decidir o título do Campeonato Brasileiro da Série. Neste sábado (30), às 16h, no Estádio Castelão, as equipes fazem o primeiro jogo da final da quarta divisão.

Onde assistir Floresta x Mirassol ?

A final do Campeonato Brasileiro da Série D entre Floresta e Mirassol, não terá transmissão da TV aberta. o entanto, a CBF TV transmite o jogo no site da entidade, para todo o Brasil, a partir das 16h.

Prováveis escalações

Floresta: Douglas Dias, Lito, William Goiano, Alisson e Fábio Alves; Jô, Marconi e Thalison; Deysinho, Núbio Flávio e Flávio Torres.

Mirassol: Jefferson; Oliveira, Danilo Boza, Heitor, Moraes; Daniel, Alisson, Cássio Gabriel; Netto, Fabrício, João Carlos.

Como Floresta e Mirassol chegam para a final da Série D?

De rebaixado no Campeonato Cearense ao acesso à Série C, o Verdão da Vila Manoel Sátiro faz seu último duelo na temporada 2020, neste sábado. Logo depois de garantir o acesso para a terceira divisão do Brasileiro, o Lobo busca garantir o título nacional.

Caso garanta o caneco, o Floresta será a terceira equipe do Ceará, a conquistar a Série D. Em 2009, Guarany de Sobral, e então o Ferroviário em 2018, são as outros dois clubes do cearenses que conquistaram o título. Com 10 vitórias, 10 empates, mas apenas duas derrotas, o clube conseguiu o acesso e sabe que disputar a competição nacional, muda os rumos da equipe.

Já o Mirassol, mesmo jogando fora de casa, deve manter seu estilo de partida ofensivo. Com 47 gols na Série D, em 22 partidas, o time de Eduardo Baptista decidirá o título então em casa. No entanto, já garantido na terceira divisão, o clube busca coroar a temporada com o caneco.