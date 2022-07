Fórmula 1 classificação atualizada 2022 após GP de Silverstone

Após uma prova intensa de muita tensão após acidente, ultrapassagem dupla, rivalidade e vitória inédita no GP de Silverstone, a tabela da Fórmula 1 classificação atualizada segue completamente indefinida. Verstappen se mantém na liderança , mas Perez, Leclerc, Sainz e Russell ainda estão no páreo pelo título. Confira a classificação atualizada e completa após a etapa da Inglaterra na temporada 2022.

Fórmula 1 classificação atualizada 2022

Max Verstappen, da Red Bull, segue líder na classificação dos pilotos no Mundial da Fórmula 1 com 181 pontos, mesmo depois de terminar o Grande Prêmio da Inglaterra como sétimo colocado, em 3 de julho de 2022.

O holandês tem a vantagem de trinta e quatro pontos pontos com o colega de equipe Sergio Perez, com 147 pontos no total do campeonato. Em terceiro vem Charles Leclerc, da Ferrari, com 138 pontos conquistados. Também brigam por fora Carlos Sainz e George Russell.

Lembrando que o piloto que terminar em primeiro lugar fatura 25 pontos, o segundo 18, o terceiro 15. Depois, na quarta posição leva 12 pontos, o quinto lugar 10, o sexto 8, o sétimo apenas 4 pontos, o nono 2 e o décimo apenas 1 pontinho.

A seguir, confira a classificação completa dos pilotos na Fórmula 1 pela temporada 2022.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 181 pontos

2 Sérgio Perez – 147 pontos

3 Charles Leclerc (Ferrari) – 138 pontos

4 Carlos Sainz (Ferrari) – 127 pontos

5 George Russell (Mercedes) – 111 pontos

6 Lewis Hamilton (Mercedes) – 93 pontos

7 Landos Norris (McLaren) – 58 pontos

8 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 46 pontos

9 Esteban Ocon (Alpine) – 39 pontos

10 Fernando Alonso (Alpine) – 28 pontos

11 Kevin Magnussen (Haas) – 16 pontos

12 Pierre Gasly (AlphaTauri) – 16 pontos

13 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 15 pontos

14 Daniel Ricciardo (McLaren) – 15 pontos

15 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 11 pontos

16 Ghanyu Zhou (Alfa Romeo) – 5 pontos

17 Mick Schumacher (Haas) – 4 pontos

18 Alexander Albon (Williams) – 3 pontos

19 Lance Stroll (Aston Martin) – 0 ponto

20 Nicholas Latifi (Williams) – 0 ponto

21 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

Campeonato de construtores F1 2022 classificação

Assim como os pilotos, as equipes da Fórmula 1 também disputam a classificação do Mundial. Até a primeira semana de julho, a Red Bull domina a tabela com 328 pontos. Esta é a soma das pontuações de Max Verstappen e Sergio Perez.

A Ferrari segue em segundo lugar com 265 pontos, além da Mercedes que fecha o pódio das equipes com 204 pontos marcados.

1 Red Bull – 328 pontos

2 Ferrari – 265 pontos

3 Mercedes – 204 pontos

4 McLaren – 73 pontos

5 Alpine – 67 pontos

6 Alfa Romeo – 51 pontos

7 AlphaTauri – 27 pontos

8 Haas – 20 pontos

9 Aston Martin – 18 pontos

10 Williams – 3 pontos

Calendário da Fórmula 1 em 2022

A temporada 2022 da Fórmula 1 tem tudo para entrar para a história da modalidade. Com a rivalidade entre Charles Leclerc e Max Verstappen, a competição traz muita qualidade nas pistas ao redor do mundo em um calendário lotado de boas provas.

Ao todo, serão 23 corridas na temporada. Somente o primeiro colocado na classificação dos pilotos será o grande campeão. Até o momento, Verstappen conquistou seis provas, enquanto Leclerc levou duas, Perez e Sainz uma cada.

É importante relembrar o torcedor que o GP da Rússia foi cancelado logo após a invasão das tropas russas na Ucrânia, em fevereiro.

Confira o calendário da Fórmula 1 completo em 2022.