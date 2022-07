Acidente Fórmula 1 hoje: veja a colisão no GP Silverstone

A cena do Acidente Fórmula 1 hoje pegou os torcedores de surpresa. Na largada da F1 pela manhã deste domingo, 3 de julho, no Grande Prêmio da Inglaterra, no Circuito de Silverstone, uma batida entre Tsunoda, Ocon, Albon e Zhou acionou a bandeira vermelha no mesmo instante. As cenas preocuparam os pilotos e até mesmo a direção da prova, que optou por paralisar no mesmo instante.

O que aconteceu no acidente Fórmula 1 hoje na Inglaterra?

Logo na largada do Grande Prêmio de Silverstone, uma cena assustadora de Acidente Fórmula 1 hoje. Uma colisão entre Tsunoda, Ocon, Albon e Zhou marcou o início da prova na Inglaterra. O carro de Zhou, da Alfa Romeo, capotou e seguiu assim até a beirada da pista.

Logo quando o acidente aconteceu, Russell, da Mercedes, correu para o carro do chinês para saber a atual situação do companheiro. As imagens na transmissão da Fórmula 1 não foram mostradas, seguindo o protocolo.

Tsunoda e Ocon conseguiram deixar a pista pouco a pouco, enquanto Russell, correndo em casa, continuou na pita.

De acordo com a Fórmula 1, Albon, da Williams, e Zhou foram retirados do circuito até o centro médico logo após o acidente da Fórmula 1 na Inglaterra, conscientes e serão avaliados.

A pista de Silverstone é conhecida por ser perigosa aos pilotos, especialmente pelas curvas. No ano passado, o acidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen também marcou a temporada.

Logo após Zhou ser retirado do carro em segurança, a Fórmula 1 mostrou o incidente envolvendo os pilotos na Inglaterra. O replay mostra que Gasly tocou no carro de Russell, pegando em Zhou. O impacto colocou o piloto da Mercedes contra o carro da Alfa Romeo, rodando na pista.

No meio da colisão, Stroll foi atingido de raspão, mas sem maiores complicações. Albon e Ocon rodaram, enquanto Zhou capotou até a borda da pista.

Assista ao momento do acidente Fórmula 1 hoje em Silverstone.

The crash between Gasly v Russel v Zhou #F1 pic.twitter.com/be2n6Y75YW — 💙💛 Rel' 3️⃣3️⃣ (@xRelbug) July 3, 2022

A largada do GP da Inglaterra 2022 Assustadora a imagem do carro de Guanyu Zhou capotando passando em alta velocidadepic.twitter.com/dZQDFIbfWJ — HTE Sobre Rodas | #F1 🎙️🏁 (@HTEsobrerodas) July 3, 2022

Alfa Romeo atualiza sobre piloto da Fórmula 1

A equipe de Zhou, Alfa Romeo, deu a primeira atualização sobre o acidente do piloto. Seguindo a equipe, o chinês foi levado para o centro médico e será avaliado.

As imagens foram mostradas somente depois de ser retirado do carro, o que preocupou ainda mais a equipe e também os telespectadores.

Confira o pronunciamento:

“Após um acidente no início do Grande Prêmio da Inglaterra, Zhou Guanyu está consciente e agora no centro médico do circuito para ser avaliado”.

Following a crash at the start of the British Grand Prix, Zhou Guanyu is conscious and now at the circuit’s medical centre to undergo evaluation. #BritishGP — Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) July 3, 2022

Grid de largada da F1 hoje

1º Carlos Sainz (Ferrari)

2º Max Verstappen (Red Bull)

3º Charles Leclerc (Ferrari)

4º Sergio Perez (Red Bull)

5º Lewis Hamilton (Mercedes)

6º Lando Norris (McLaren)

7º Fernando Alonso (Alpine)

8º George Russell (Mercedes)

9º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

10º Nicholas Latifi (Williams)

11º Pierre Gasly (AlphaTauri)

12º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14º Daniel Ricciardo (McLaren)

15° Esteban Ocon (Alpine)

16º Alexander Albon (Williams)

17º Kevin Magnussen (Haas)

18º Sebastian Vettell (Aston Martin)

19º Mick Schumacher (Haas)

20º Lance Stroll (Aston Martin)