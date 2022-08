Fórmula 1 classificação geral dos pilotos após GP da Bélgica 2022

Com a vitória de Max Verstappen no Grande Prêmio da Bélgica neste fim de semana, a tabela de classificação dos pilotos no Mundial sofreu grandes alterações tanto na parte de cima como para baixo. Após a prova da Bélgica, confira na Fórmula 1 classificação geral dos pilotos e equipes atualizada.

Fórmula 1 classificação geral dos pilotos

Max Verstappen, da Red Bull, é o líder da classificação dos pilotos no Mundial de Fórmula 1 na temporada. Com a vitória no Grande Prêmio da Bélgica, o holandês abriu 93 pontos de vantagem com o vice-líder Sergio Perez, também da Red Bull.

Isso porque Charles Leclerc, da Ferrari, terminou em 6º lugar na prova belga do fim de semana em 28 de agosto, perdendo assim a segunda posição para o mexicano. O monegasco está em terceiro lugar com 186 pontos.

A surpresa do campeonato é Carlos Sainz, da Ferrari, que se mantém em 4º lugar e George Russell, da Mercedes, em 5º lugar.

Por isso, confira a seguir na Fórmula 1 classificação geral dos pilotos atualizada.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 284 pontos – líder da Fórmula 1 classificação geral

2 Sergio Perez (Red Bull) – 191 pontos

3 Charles Leclerc (Ferrari) – 186 pontos

4 Carlos Sainz (Ferrari) – 171 pontos

5 George Russell (Mercedes) – 170 pontos

6 Lewis Hamilton (Mercedes) – 146 pontos

7 Landos Norris (McLaren) – 76 pontos

8 Esteban Ocon (Alpine) – 64 pontos

9 Fernando Alonso (Alpine) – 51 pontos

10 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 46 pontos

11 Kevin Magnussen (Haas) – 22 pontos

12 Sebastian Vettell (Aston Martin) – 20 pontos

13 Daniel Ricciardo (McLaren) – 19 pontos

14 Pierre Gasly (AlphaTauri) – 18 pontos

15 Mick Schumacher (Haas) – 12 pontos

16 Yuki Tsunoda AlphaTauri) – 11 pontos

17 Zhou Ghanyu (Alfa Romeo) – 5 pontos

18 Alexander Albon (Williams) – 4 pontos

19 Lance Stroll (Aston Martin) – 4 pontos

20 Nicholas Latifi (Williams) – 0 ponto

21 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

Classificação construtores F1 2022

Assim como na classificação dos pilotos, o Campeonato de Construtores este ano também traz a disputa entre Red Bull e Ferrari.

Com 475 pontos, é a Red Bull quem domina a tabela com a diferença de 118 pontos com a Ferrari, que vem no segundo lugar com 357 pontos somados.

Lembrando que o ponto das equipes se da com a soma entre a pontuação dos dois pilotos no fim de semana. Sendo assim, confira a seguir a classificação de Construtores da Fórmula 1.

1 Red Bull – 475 pontos

2 Ferrari – 357 pontos

3 Mercedes – 316 pontos

4 Alpine – 115 pontos

5 McLaren – 95 pontos

6 Alfa Romeo – 51 pontos

7 Haas – 34 pontos

8 AlphaTauri – 29 pontos

9 Aston Martin – 24 pontos

10 Williams – 4 pontos

Calendário da Fórmula 1 em 2022

Já foram 14 provas na temporada 2022 da Fórmula 1, então agora faltam apenas 8 corridas para acabar a competição na temporada.

Max Verstappen e Charles Leclerc disputam o título do Mundial do automobilismo dentro das pistas, enquanto Sergio Perez e Carlos Sainz correm por fora na disputa ao pódio. Ao fim, o primeiro colocado da classificação dos pilotos será declarado o campeão da Fórmula 1.

Este ano são 22 provas. No entanto, o GP da Rússia foi cancelado no início do ano após a invasão das tropas russas no território da Ucrânia em fevereiro. Além disso, a estreia do GP de Miami também marcou a temporada.

GP de Bahrein – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da Arábia Saudita – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Austrália – Charles Leclerc (Ferrari)

GP de Emilia Romagna – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Miami – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Espanha – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Monaco – Sergio Perez (Red Bull)

GP de Azerbaijão – Max Verstappen (Red Bull)

GP do Canadá – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Grã-Bretanha – Carlos Sainz (Ferrari)

GP da Áustria – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da França – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Hungria – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Bélgica – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Holanda – 02 a 04 de setembro no Circuito de Park Zandvoort

GP da Itália – 09 a 11 de setembro no Circuito de Monza

GP de Singapura – 30 de setembro a 02 de outubro no Circuito Urbano de Marina Bay

GP do Japão – 07 a 09 de outubro no Circuito de Suzuka

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro no Circuito das Américas

GP do México – 28 a 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina

