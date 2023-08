Descubra como votar no piloto do dia. Foto: Reprodução/Paul Voie/Pexels

Fórmula 1: como votar no piloto do dia F1 em 2023

Em poucas voltas para o fim da corrida, o público poderá votar no site da Fórmula 1 para escolher quem é o piloto do dia, isto é, o melhor do grande prêmio no fim de semana indicado. É de graça e não precisa pagar nada para votar, por isso aprenda o passo a passo.

Como escolher o piloto do dia na Fórmula 1?

A votação do piloto do dia na Fórmula 1 será aberta assim que a corrida se encaminhar para o fim, ou sejam, faltando dez voltas para a bandeirada no circuito. Este ano, a elite do automobilismo traz 23 corridas na temporada com transmissão ao vivo.

Serão somados todos os votos da torcida e, aí, o piloto mais votado será eleito o melhor do Grande Prêmio do dia. Geralmente os nomes dos pilotos que se destacaram na corrida, por exemplo se ele saiu da parte de trás do grid e terminou em segundo lugar, ou se brigou pelo pódio, aparecem na lista.

O resultado da pesquisa é transmitido na televisão assim que a corrida acaba, assim como no site e nas redes sociais da Fórmula 1.

Mas afinal, como votar no piloto do dia?

Passo 1: Acesse www.formula1.com/en/vote.html no computador ou navegador do celular.

Passo 2: Na página, clique em 'Click here' para ser direcionado para a página de votação. Leia as instruções mas cuidado porque estão em inglês, e aperte o ícone 'Continue'.

Passo 3: Preencha as informações necessárias que aparecem na sua tela de maneira gratuita, não precisa se inscrever ou de conta para isso.

Passo 4: Em seguida, as opções vão aparecer na sua tela e, aí, clique em cima do ícone do piloto que deseja escolher e pronto. Você não paga nada para votar e ainda pode compartilhar o seu voto nas redes sociais.

Lista de vencedores da votação em 2023 - F1

Doze votações para determinar o piloto do dia na Fórmula 1 foram realizadas este ano. Sergio Perez e Max Verstappen, da Red Bull, é quem tem mais prêmios, com três cada.

Acompanhe os vencedores em 2023.

GRANDE PRÊMIO DO BAHRAIN:

Fernando Alonso - 53.3%

Pierre Gasly - 6.5%

Max Verstappen - 6.3%

Lewis Hamilton - 5.5%

Charles Leclerc - 4.4%

GRANDE PRÊMIO DA ARÁBIA SAUDITA:

Max Verstappen - 26.3%

Sergio Perez - 19.8%

Fernando Alonso - 14.6%

Charles Leclerc - 7.2%

Lewis Hamilton- 6.7%

GRADE PRÊMIO DA AUSTRÁLIA:

Sergio Perez - 21.3%

Lewis Hamilton - 14.3%

Pierre Gasly - 10.3%

Lando Norris - 9.6%

Carlos Sainz - 9%

GRANDE PRÊMIO DO AZERBAIJÃO:

Sergio Perez - 29.1%

Fernando Alonso - 14.3%

Charles Leclerc - 11.4%

Lewis Hamilton - 9.1%

Max Verstappen - 6.6%

GRANDE PRÊMIO DE MIAMI:

Max Verstappen - 27.1%

Sergio Perez - 12.5%

Fernando Alonso - 9.8%

Lewis Hamilton - 8.6%

George Russell - 7.9%

GRANDE PRÊMIO DE MONACO:

Esteban Ocon - 23.5%

Fernando Alonso - 22.6%

Max Verstappen - 16.5%

Lewis Hamilton - 7.5%

Charles Leclerc - 6.2%

GRANDE PRÊMIO DA ESPANHA:

Lewis Hamilton - 24.7%

Sergio Perez - 19.2%

George Russell - 11.3%

Max Verstappen - 10.6%

Fernando Alonso - 5.4%

GRANDE PRÊMIO DO CANADÁ:

Alexander Albon - 28.7%

Lewis Hamilton - 16.4%

Fernando Alonso - 16.3%

Max Verstappen - 7.4%

Charles Leclerc - 7.3%

GRANDE PRÊMIO DA ÁUSTRIA:

Lando Norris - 26.1%

Carlos Sainz - 22.4%

Sergio Perez - 21.8%

Charles Leclerc - 7.6%

Max Verstappen - 6.5%

GRANDE PRÊMIO DA INGLATERRA:

Lando Norris - 45.5%

Lewis Hamilton - 12.1%

Oscar Piastri - 10.8%

Sergio Perez - 8.1%

Max Verstappen - 5.1%

GRANDE PRÊMIO DO CATAR:

Sergio Perez - 20.7%

Lando Norris - 20.4%

Oscar Piastri - 13.7%

George Russell - 8.4%

Max Verstappen - 7.6%

GRANDE PRÊMIO DA BÉLGICA:

Max Verstappen - 15.5%

Charles Leclerc - 14.8%

Yuki Tsunoda - 14.6%

Lando Norris - 8%

Sergio Perez - 7.3%

Onde assistir as corridas da F1?

Os direitos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil pertencem à Rede Bandeirantes até 2025. É a única emissora na televisão aberta e fechada que pode transmitir os treinos livres, classificatórios, sprint race e as corridas aos finais de semana.

Com narração de Sérgio Maurício e comentários de Max Wilson, Reginaldo Leme e Felipe Giaffone, as transmissões acontecem na TV aberta, no Bandsports, em operadoras por assinatura, e também no site www.band.com.br e no Bandplay de graça.

Outra possibilidade é acompanhar a Fórmula 1 na F1 TV Pro, serviço de streaming oficial da FIA, por US$ 4,15 (R$ 20,23) por mês e US$ 39,99 (R$ 194) o plano anual. Dá para assistir no computador ou qualquer dispositivo móvel com acesso à internet.

