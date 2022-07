Fórmula 1 Driver of the Day: Mick Schumacher leva GP Áustria 2022

Em todas as provas da temporada, o Fórmula 1 Driver of the Day elege através do voto popular o melhor piloto do dia. Neste domingo, 10 de julho de 2022, Charles Leclerc, da Ferrari, venceu o Grande Prêmio da Áustria com emoção, mas foi Mick Schumacher, da Haas, quem foi eleito o melhor do fim de semana.

Quer saber como ele venceu o Driver of the Day da prova austríaca? Confira a seguir.

Depois de uma prova espetacular na Áustria, com direito à três ultrapassagens de Leclerc em cima de Verstappen, Lewis Hamilton em terceiro lugar, o motor de Carlos Sainz parando e a Haas terminando entre as dez melhores posições, o público votou em seu favorito para o melhor piloto do dia.

Mick Schumacher, da Haas, foi eleito o Fórmula 1 Driver of the Day no Grande Prêmio da Áustria 2022. O jovem alemão, filho do ídolo sete vezes campeão Schumacher, terminou a prova em 6º lugar na classificação.

O piloto da Haas largou bem, em oitavo lugar. Ele chegou a competir a posição com Hamilton, assim como foi na corrida sprint onde brigou por todos os momentos com o britânico.

Mick também disputou posição com Stroll, assim como com o seu próprio companheiro de equipe Magnussen, mostrando-se cada vez mais competente e talentoso como o pai nas pistas. Ao fim da prova, em 71 voltas, ele conseguiu se manter na sexta posição.

Esta é a melhor colocação do jovem na temporada. Ele foi sétimo colocado no treino classificatório e 9º colocado na Sprint race.

A votação do Fórmula 1 Driver of the Day no GP da Áustria também teve Leclerc, Hamilton e Verstappen. Segundo o site da Fórmula 1, confira os números da votação.

Mick Schumacher – 24,5%

Charles Leclerc – 15,3%

Lewis Hamilton – 10,1%

Max Verstappen – 9,6%

Carlos Sainz – 8%

Como funciona a votação do Fórmula 1 Driver of the Day?

Para votar no piloto do dia da Fórmula 1 é muito fácil. Basta acessar o site (www.formula1.com/en/vote.html) do campeonato, procurar pela aba Vote, onde ficam as votações para o público escolher o melhor do dia, ou, quem sabe também, do fim de semana.

O torcedor deve acessar o portal, verificar as opções, avaliar e daí é só clicar no piloto que deseja votar. A votação é totalmente gratuita e está disponível para todos os torcedores do mundo.