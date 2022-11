Horários do GP de Abu Dhabi 2022, última corrida da F1 do ano

A eletrizante temporada 2022 da Fórmula 1 chega ao fim neste fim de semana. O Grande Prêmio de Abu Dhabi é a última prova do ano, disputada no Circuito de Yas Marina, na Ilha de Yas. Serão três treinos livres, um classificatório e a corrida em 20 de novembro. Confira os horários do GP de Abu Dhabi 2022 e a programação completa da F1.

A programação de Abu Dhabi começa na sexta-feira, 18 de novembro, com todos os pilotos entre as duas sessões de treino livre. Depois, no sábado, o terceiro treino livre e o classificatório para definir o grid de largada.

Na temporada passada, Max Verstappen, da Red Bull, venceu a prova na última prova e conquistou o primeiro título da carreira na Fórmula 1.

Horários do GP de Abu Dhabi 2022 na F1

O Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, recebe neste fim de semana a última prova do ano na Fórmula 1. Serão três treinos livres, um classificatório e a prova no domingo entre 18, 19 e 20 de novembro de 2022.

Max Verstappen é o campeão da temporada ao lado da Red Bull no Campeonato de Construtores. Os pilotos apenas disputam o vice-campeonato e melhores posições na classificação.

A prova de Abu Dhabi terá 58 voltas no Circuito Yas Marina de 5,281 quilômetros na Ilha Yas no domingo.

Confira os horários do GP de Abu Dhabi 2022 e a programação completa.

Sexta-feira (18 de novembro):

07h - Treino livre 1

10h - Treino livre 2

Sábado (19 de novembro):

07h30 - Treino livre 3

11h - Treino classificatório

Domingo (20 de novembro):

10h - GP de Abu Dhabi

Conheça o Circuito de Yas Marina - Fórmula 1

Todos os olhares se voltam para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para a última prova do ano na temporada da Fórmula 1. O Circuito de Yas Marina, de 5,281 quilômetros na Ilha Yas recebe a etapa. Serão 58 voltas.

Um dos circuitos mais novos no calendário do automobilismo, Yas Marina foi idealizado em 2006 mas só ganhou vida em outubro de 2009, como parte de transformar o local em destino turístico. No mesmo ano em que foi inaugurado, o espaço passou a integrar o calendário da Fórmula 1. O primeiro vencedor do GP de Abu Dhabi foi Sebastian Vettel, da Red Bull depois de ultrapassar Mark Webber e Jenson Button.

Com o clima quente de Abu Dhabi, a pista é dominada pela reta de ,2 km entre as curvas 5 e 6, curvas de baixa velocidade marcando o início e o fim. Tem também as outras curvas 10, 11 e 12 que obriga os pilotos a frearem forte. Porém, em 2021, a pista passou por modificações que melhoraram o local. Ela foi projetada por Hermann Tilke.

O recorde atual é de Max Verstappen, em 2021, quando conquistou o título em 1:26.103.

Quais pneus os pilotos vão usar em Abu Dhabi?

A Fórmula 1 e a Pirelli confirmaram quais serão os pneus que os pilotos poderão utilizar na última prova do ano na competição.

Fornecedora oficial de pneus da Fórmula 1, a empresa escolheu os três compostos mais macios: C3 duro, o C4 médio e o C5 macio. A empresa também identificou a quantidade em que as equipes terão para a prova no circuito.

A Pirelli informou que as modificações que foram realizadas no ano passado na pista tornaram o espaço ainda mais rápido. Além disso, na próxima terça-feira, os pneus slick 2023 serão testados por um dia inteiro para a próxima temporada da competição de automobilismo.

C3 duro (x2 conjuntos)

C4 médio (x3 conjuntos)

C5 macio (x8 conjuntos)

