Fórmula 1 hoje: onde assistir AO VIVO e horário do GP dos EUA – 24/10

Na reta final da temporada, o Grande Prêmio dos Estados Unidos acontece neste domingo, 24 de outubro, sendo a décima sétima etapa em 2021 da Fórmula 1. Verstappen, da Red Bull, garantiu a pole position e por isso vai largar em primeiro lugar no Circuito das Américas, em Austin. O horário da corrida da Fórmula 1 e onde assistir ao vivo hoje você confere logo abaixo.

Onde assistir e horário da Fórmula 1 hoje ao vivo

Os pilotos pisam no acelerador pelo GP dos Estados Unidos na F1 a partir das 16h horas da tarde (horário de Brasília). O treino de classificação mostrou grandes surpresas no Circuito das Américas, mostrando que a prova de hoje também contará com muitas emoções nas pistas. A transmissão é exclusiva da Rede Bandeirantes, a BAND, na TV aberta.

Para acompanhar o reprise, basta sintonizar na BandSports a partir das 21h (Horário de Brasília).

Band – SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7 (APENAS PARA SAO PAULO)

Também é possível acompanhar através do aplicativo BandPlay, BandNews FM e no site oficial da Band (band.uol.com.br).

Confira o Grid de largada no GP dos Estados Unidos

Max Verstappen, da Red Bull, obteve a melhor volta e o tempo mais rápido e conquistar a pole position na temporada, mais uma para o seu espaço de conquistas. Favorito para ganhar o título este ano, o piloto holandês espera ganhar a corrida deste domingo para disparar na liderança e, dessa maneira, se afastar de Hamilton.

Hamilton ficou em segundo enquanto Sergio Perez fechou a linha de frente do grid.

Circuito das Américas na Fórmula 1

Idealizado pelo arquiteto alemão Hermann Tilke em colaboração com o escritório de arquitetura HKS, o Circuito das Américas recebeu o primeiro Grand Prix da Fórmula 1 em 2012 tendo a vitória de Lewis Hamilton enquanto ainda era da McLaren.

O GP dos Estados Unidos em 2021 exigirá dos pilotos 56 voltas no Circuito de 5.513 quilômetros em Austin no próximo domingo, 24 de outubro.

A pista norte-americana tem muitas curvas, o que muitas vezes se assemelha ao circuito de Silverstone, ou a pista de Suzuka, no Japão, mas a ação fica para a ampla curva 1, que exige dos pilotos muita velocidade a agilidade para avançar sobre o trecho.

Bottas, Alonso, Russell e Vettel com penalidades

O finlandês da Mercedes e campeão do GP da Turquia, Valtteri Bottas, trocou o motor para a corrida deste domingo, tomando uma punição da FIA. Dessa maneira, o piloto perdeu cinco posições no grid de largada, ou seja, vai largar na parte de trás no Circuito das Américas em Austin, nos Estados Unidos.

Além de Bottas, os pilotos George Russell, da Williams, Fernando Alonso, da Alpine, e Sebastian Vettel, do Aston Martin, também tomaram punições no fim de semana por troca de peças e motores e vão largar na última fileira.

Bottas obteve o seu sexto motor de combustão interna da temporadade enquanto, de acordo com a Fórmula 1, três é o limite dentro dos regulamentos, além do sexto escapamento. Já Vettel também vai largar em último nos Estados Unidos após trocar elementos da unidade de força.

