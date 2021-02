Fórmula 1 na Band: veja o que muda nas transmissões das corridas

A Fórmula 1 estará de casa nova no Brasil nesta temporada. Isso porque a Rede Globo decidiu não renovar com a Liberty Media, empresa americana responsável por negociar os direitos da F1. No entanto, a Band fechou contrato com o grupo e voltará a exibir a principal categoria do automobilismo, após 40 anos.

O acordo entre a emissora e a Liberty valem para as temporadas 2021 e 2022, mas além das corridas, os treinos oficiais aos sábado serão exibidos no BandSports, na tv fechada. O canal pago também irá exibir a Fórmula 2 e Fórmula 3 .

Fórmula 1 na Band: quem vai narrar?

A voz marcante das corridas de F1 é a de Galvão Bueno. Inclusive, Galvão era o locutor das provas em 1980, ano da última transmissão de Fórmula 1 feita pela Band. No ano seguinte, devido a seu bom trabalho, foi contratado pela Globo e está na emissora carioca desde então.

Sem Galvão, a nova casa da Fórmula 1 no Brasil precisará de um narrador, mas ainda está em definição. O primeiro nome na lista da emissora é Sérgio Maurício. O locutor tem experiência na categoria, por conta de seu trabalho na SporTV desde os anos 90.

Quem será o comentarista da F1?

Para os comentários das corridas, a emissora já conta com Reginaldo Lemes. Com vasta experiência, Lemes trabalhou com F1 de 1981 e 2019 na Rede Globo. No entanto, desde o final de 2020 está na Band para comentar corridas de Stock Car.

E as reportagens?

Para as reportagens, a Band contratou Mariana Becker, repórter da categoria desde 2007, pela Rede Globo. A jornalista saiu da emissora carioca na semana passada, logo depois de 27 anos na casa.

Por que a Globo desistiu de exibir o campeonato ?

A Rede Globo decidiu não renovar seu contrato com a Liberty Media, por motivos financeiros. A empresa americana e a emissora conversaram sobre a renovação do contrato, mas não fecharam um acordo. Isso porque a Globo não aceitou pagar a quantia pedida pelo grupo.

Assim como ocorre com a Libertadores, as negociações acontecem em dólares, e com a alta da moeda nos últimos meses, por conta da pandemia de Covid-19, o valor para transmissão da corrida também subiu.

Transmissão da Fórmula 1 na Band

A ideia da emissora é fazer uma transmissão em diversas plataformas. Além da TV aberta, a Band pretende investir na internet e no rádio. Os lucros das cotas de patrocinadores serão divididos entre a TV e a Liberty Media, fato que agradou a empresa que não queria abrir mão do mercado brasileiro.

Dentre os patrocinadores, a Renault é um dos interessados e a montadora inclusive já demonstrou interesse no projeto. Há ainda o início da F1 TV Pro, no Brasil, serviço streaming da categoria e que custará R$ 28,90 por mês