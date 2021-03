História das Olimpíadas, muito além da competição

O sonho para todo atleta profissional é um dia poder disputar os Jogos Olímpicos. O evento esportivo global, com modalidades de verão e de inverno, reúne a cada quatro anos milhares de desportistas em busca da então disputada medalha de ouro. Embora seja a competição esportiva mais importante do planeta, a estrutura e o formato das Olimpíadas construíram-se a partir do fim do século XIX. No entanto, sua origem é mais antiga do que se imagina, sendo criada na Grécia Antiga. Conheça abaixo a história das Olimpíadas.

Quem inventou as Olimpíadas?

Os Jogos Olímpicos, ou Olimpíadas, tem inicio por volta do século VIII a.C. na Grécia Antiga. Diz a lenda, que o grande Hércules teria sido condenado pela deusa Hera a realizar doze trabalhos praticamente impossíveis. Dentre estes serviços estava limpar os estábulos do rei Áugias, o qual não era limpo há mais de 30 anos. Após conseguir finalizar a missão, o herói da mitologia grega teria então decidido inaugurar um festival esportivo em Olímpia, em homenagem a seu pai, Zeus.

Embora exista a explicação mitológica, os primeiros registros dos Jogos Olímpicos só foram ser datados em 776 a.C, pois nesta época é quando os vencedores passaram a ter seus nomes registrados. Também neste período surgiu o termo “Olímpiadas”, devido à realização dos jogos em Olímpia, na Grécia Antiga. A partir deste primeiro evento registrado, definiu-se que os Jogos seriam realizados a cada quatro anos, mas sempre durante os meses de julho ou agosto e em um período de cinco dias.

Apenas homens gregos disputavam a competição sendo que precisavam ser cidadãos livres e sem crimes cometidos. Os jogos eram proibidos às mulheres, que não podiam nem ao mesmo assistir as provas. Os Jogos ganharam forças ao longo das décadas e por volta do século 5 a.C., cerca de 10 modalidades estavam previstas no evento como : provas de corrida, arremesso de disco, pentatlo, corrida de bigas, corrida de cavalos, salto em distância, lançamento de dardo, boxe, luta e pancrácio.

Jogos Olímpicos da Era Moderna

Com o declínio da civilização grega no mundo antigo, as Olimpíadas e competições esportivas perderam sua força nas civilizações posteriores. Mas em 1890, o aristocrata e pedagogo suíço chamado Pierre de Frédy, mais conhecido como Barão de Coubertin, resolveu restaurar os jogos em um festival assim como nas Olimpíadas gregas.

Coubertin tinha a ideia de resgatar os símbolos dos Jogos Olímpicos antigos e para isso, apresentou à União das Sociedades Francesas de Esportes Atléticos (USFSA) a proposta de criação de um comitê olímpico internacional diretamente inspirado nos antigos jogos. Em 1894 criou-se o comitê que teve como secretário-geral Coubertin e, como presidente, o grego Demetrius Vikelas. Para que a criação do evento remete-se às Olimpíadas gregas, a primeira edição deveria ser realizada na Grécia. Por isso, Atenas sediou em 1896 a primeira edição da história das Olimpíadas da Era Moderna.

Qual é a origem do nome das Olimpíadas?

A realização dos jogos ocorria sempre na cidade grega de Olímpia – por isso o nome “Olimpíadas” –. De forma registrada, o primeiro atleta a vencer uma prova em Olímpia teria sido Corobeu, em 776 a.C. – a prova era de corrida.

Como e onde surgiu as Olimpíadas?

Os Jogos Olímpicos são divididos em duas eras: antiga e moderna. A primeira surgiu no século VIII a.C. na Grécia Antiga, por meio de Hércules. Segundo a lenda, o herói da mitologia grega teria criado o evento esportivo logo após finalizar seus trabalhos destinados pela deusa Hera, como forma de homenagear Zeus, seu pai. Com os jogos realizados na cidade de Olímpia, criou-se então o nome Olimpíadas.

Já os Jogos Olímpicos da Era Moderna tem início no ano de 1896, após o aristocrata e pedagogo suíço chamado Pierre de Frédy ter a ideia de realizar o evento, assim como ocorria em Olímpia. Em Atenas, capital da Grécia, 241 atletas competiram na primeira edição da história das Olimpíadas modernas.

Qual foi o ano que surgiu as Olimpíadas?

Hércules realizou o que chamamos hoje de Jogos Olímpicos no século VIII a.C. No entanto, o primeiro registro confiável de uma Olimpíada na história é datado de 776 a.C. Já o primeiro Jogos da Era Moderna ocorreu entre 6 e 15 de abril de 1896, na cidade de Atenas.

Quem criou os anéis Olímpicos ?

O idealizador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna Barão Pierre de Coubertin também é o responsável pela criação dos anéis ou aros Olímpicos. O principal símbolo olímpico é composto por cinco anéis entrelaçados, os quais representam os cinco continentes do planeta: América, Oceania, Europa, África e Ásia. Cada aro possui uma cor que simboliza um continente, as cores são: azul, amarelo, preto, verde e vermelho e ficam sobre um fundo branco.

O que simboliza os anéis olímpicos?

Criado por Barão de Coubertin, os anéis olímpicos simbolizam os cinco continentes habitados no planeta: América, Oceania, Europa, África e Ásia. Cada aro possui uma cor que representam a união dos continentes. As cores são: azul, amarelo, preto, verde e vermelho. Embora tenha sido criada em 1914, o símbolo que representa a bandeira dos jogos só foi hasteado nos Jogos Olímpicos de Antuérpia, na Bélgica, em 1920.

Qual é o principal objetivo dos Jogos Olímpicos?

O idealizador dos Jogos na Era Moderna Barão de Coubertin acreditava que a prática do esporte poderia ajudar a promover a paz entre as nações. Isso porque na época (final do século XIX e início do século XX) a rivalidade entre os países emergiam entre os povos. Não à toa, a primeira Guerra Mundial inicia em 1914, época em que os jogos da nova era já haviam sido criados.

Atualmente, o principal objetivo das Olimpíadas é estimular a competição sadia entre a população mundial.

Qual é o prémio dos Jogos Olímpicos?

Os Jogos Olímpicos da Era Moderna premia os três melhores competidores de cada modalidade. O campeão recebe a medalha de ouro, enquanto o vice fica com a prata e o terceiro colocado garante o bronze. Os três melhores completam o pódio para receber a premiação. No entanto, nem sempre foi assim, na Grécia Antiga apenas os campeões eram premiados.

Nos primórdios dos Jogos Olímpicos apenas o campeão recebia o prêmio, mas na época não eram medalhas. O vencedor celebrava a conquista em dois momentos, primeiro recebia um ramo de palma e uma coroa de louros, pinho ou ramos de oliveira. Mas no último dia de Jogos, todos os campões se reuniam no templo de Zeus, onde tinham a cabeça ungida por um óleo sagrado.

O que eram e para que serviam os Jogos Olímpicos?

Os Jogos Olímpicos da Antiguidade criado por Hércules eram festivais religiosos e esportivos que se realizava de quatro em quatro anos no santuário de Olímpia, em honra de Zeus. No entanto, a competição cresceu de uma forma que durante a Guerra do Peloponeso, batalha entre Atenas e Esparta em 431 e 404 a.C., guerrilheiros deixaram a rivalidade de lado para competirem nos Jogos.

Já as Olimpíadas modernas tinham o intuito de promover a paz entre as nações, além de atualmente buscar incentivar o esporte entre as nações.

Como funcionam os Jogos Olímpicos?

Os Jogos Olímpicos são o principal evento esportivo no mundo. A cada edição, atletas de mais de 200 países competem em busca da então sonhada medalha de ouro olímpica. Existem dois tipos de Olimpíadas: Inverno e Verão, no entanto elas ocorrem em nações diferentes, uma vez a cada quatro anos. Os Jogos de Inverno englobam esportes e modalidades em sua maioria praticadas no gelo. Por outro lado, os de Verão são competições disputadas em gramas, areias ou em ginásios com quadras esportivas.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) é o principal responsável pela organização das Olimpíadas. A entidade dita as regras e escolhe então os países-sedes do evento. Em todas as modalidades há premiações aos três primeiros colocados, mas sendo medalha de ouro ao campeão, prata ao vice, e bronze para quem ficar em terceiro. Dentre os esportes que englobam as Olimpíadas, estão modalidades coletivas, assim como individuais.

Quais esportes fazem parte das Olímpiadas?

Basquete Basquete 3 x 3 Tiro com arco Ginástica artística Nado artístico Atletismo Badminton Baseball e softball Vôlei de praia Boxe Canoagem Slalom Canoagem velocidade (sprint) Ciclismo BMX corrida BMX Freestyle Ciclismo – mountain bike Ciclismo de estrada Prova de ciclismo de pista Saltos ornamentais Hipismo Esgrima Futebol Golfe Handebol Hóquei na grama Judô Karatê Maratona aquática Pentatlo moderno Ginástica rítmica Remo Rugby Vela Tiro Skate Escalada Surfe Natação Tênis de mesa Taekwondo Tênis Ginástica de trampolim Triatlo Vôlei Polo aquático Halterofilismo Luta

História das Olimpíadas: Brasil Rio-2016

A cada quatro anos um país sedia a edição dos Jogos Olímpicos, e o Brasil realizou o evento em 2016, na cidade do Rio de Janeiro. Dois anos antes, o país já havia realizado a Copa do Mundo de Futebol, com a cidade carioca como uma das sedes.

As Olímpiadas Rio-2016 aconteceram entre 3 a 21 de agosto de 2016 e as Paraolimpíadas de 7 a 18 de setembro do mesmo ano, na mesma cidade e com organização do mesmo comitê. Principal estádio do futebol brasileiro, o Maracanã recebeu a abertura e o encerramento dos Jogos.

Essa foi a edição que o Brasil conquistou mais medalhas em sua história nas Olimpíadas, com 19 pódios sendo sete medalhas de ouro. No entanto, o país ficou longe do topo e os Estados Unidos terminaram na primeira posição pela sexta vez consecutiva. Os moradores da terra do tio Sam, conquistaram 121 medalhas, sendo 46 de ouro.

Onde vai ser a próxima Olímpiada?

O próximo Jogos Olímpicos está agendado para os dias 23 de julho a 8 de agosto em Tóquio. Por outro lado, os Jogos Paraolímpicos serão realizados de 24 de agosto a 5 de setembro no mesmo local. Previsto para acontecerem em 2020, o governo japonês junto aos organizadores dos eventos esportivos precisaram então adiar as competições devido à pandemia do novo coronavírus.

A principio, as Olimpíadas ocorreriam entre 24 de julho a 9 de agosto de 2020, com os primeiros eventos marcados para terem início no dia 22 de julho. No entanto, no dia 24 março do ano passado, a organização anunciou o adiamento em razão da proliferação do vírus da Covid-19. Seis dias depois, a organização divulgou as novas datas.

Dentre os principais motivos para o adiamento, além de colocar em risco a saúde de atletas, técnicos, dirigentes e torcedores, a pandemia afetou a preparação dos esportistas com o cancelamento de competições e o fechamento de clubes e centros de treinamento.

