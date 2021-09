França x República Tcheca: assistir ao Europeu de vôlei masculino – 13/09

Após a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, a equipe de vôlei masculino da França enfrenta nesta segunda-feira, 13/09, a República Tcheca a partir das 14h (horário de Brasília), em jogo válido pelas oitavas de final do Torneio Europeu de Vôlei Masculino 2021. Dessa maneira,, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo da França x República Tcheca no Europeu de Vôlei masculino?

A partida entre França e República Tcheca tem transmissão ao vivo do canal ESPN, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura nesta segunda-feira, 13/09, a partir das 14h (horário de Brasília), pelas oitavas do Torneio Europeu de Vôlei Masculino. Dessa maneira, o jogo não tem transmissão da TV aberta.

SKY: 197 / 597

197 / 597 CLARO/NET : 71 / 571

71 / 571 VIVO : 571 / 461 / 871 / 45 / 344

: 571 / 461 / 871 / 45 / 344 OI TV: 111

Tabela de Jogos no Europeu de Vôlei Masculino

Neste momento, restam apenas 16 seleções no Campeonato Europeu de Vôlei Masculino em 2021. Na rodada final, as equipes de França, República Tcheca, Croácia e Eslovênia brigam pelas vagas até as quartas de final.

Enquanto isso, Rússia, Polônia, Itália, Alemanha, Holanda e Sérvia já estão garantidas na próxima fase da competição em busca da medalha de ouro ao fim da temporada para consagrar com chave de ouro. As quartas de final serão realizadas na terça e quarta-feira, 14 e 15 de setembro.

Rússia 3 x 1 Ucrânia

3 x 1 Ucrânia Polônia 3 x 0 Finlândia

3 x 0 Finlândia Itália 3 x 0 Letônia

3 x 0 Letônia Alemanha 3 x 1 Bulgária

3 x 1 Bulgária Holanda 3 x 2 Portugal

3 x 2 Portugal Sérvia 3 x 2 Turquia

Eslovênia x Croácia – Segunda-feira, 13/09, às 11h (ESPN)

