1ª final do Gauchão: onde assistir ao jogo do Grêmio x Caxias

Vai começar a decisão do Campeonato Gaúcho! O Caxias recebe o Grêmio neste sábado (01), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, para a primeira partida da final do estadual. A bola vai rolar no jogo do Grêmio hoje a partir das 16h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV aberta.

O jogo de volta está marcado para o próximo sábado, 08 de abril, no mesmo horário, na Arena do Grêmio. Em caso de empate a disputa de pênaltis vai definir o campeão gaúcho da temporada.

O Caxias eliminou o Internacional na semifinal, enquanto o Grêmio passou pelo Ypiranga.

Jogo do Grêmio hoje vai passar na Globo?

O jogo do Grêmio hoje vai passar na Globo (RS), no Premiere e no GloboPlay ao vivo neste sábado. A final do Campeonato Gaúcho tem transmissão em três meios para o torcedor assistir como preferir.

Em todo o estado do Rio Grande do Sul, a RBS TV vai transmitir o jogo do Caxias e Grêmio ao vivo. O torcedor não paga nada, é só ligar a TV e curtir as emoções do seu time do coração.

Quem mora em outros estados terá que sintonizar o Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura. No entanto, é necessário pagar pelo pacote de canais para poder assistir.

Outra opção é o GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo. Quem mora no estado do RS pode assistir de graça na plataforma a retransmissão da Globo, mas só assinantes acompanham o Premiere no aplicativo.

Quantos gols Suárez tem no Campeonato Gaúcho?

O uruguaio Suárez, contratado pelo Grêmio no início da temporada, tem 6 gols no Campeonato Gaúcho até a semifinal. O atacante é o segundo na artilharia, atrás apenas de Pedro Henrique, com oito gols marcados.

No entanto, Suárez pode assumir a liderança porque o Grêmio ainda vai jogar a final do Gauchão, enquanto o Inter foi eliminado na semifinal.

Antes de se transferir para o Tricolor Gaúcho, Suárez estava no Nacional do Uruguai, além de disputar a Copa do Mundo do Catar com a sua seleção. O jogador também conquistou a Recopa Gaúcha com o time no mês de janeiro, ao vencer o São Luiz.

Escalações de Caxias x Grêmio

Para o jogo deste sábado, na final do Campeonato Gaúcho, as escalações vão ser as seguintes:

Caxias: Bruno; Marcelo Ferreira, Dirceu, Fernando Fonseca, Dudu Mandai; Marlon, Peninha, Moacir; Jean Dias, Eron e Diego Rosa.

Grêmio: Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini, Reinaldo; Bitello, Thaciano, Vina; Everton Galdino, Ferreira e Luis Suárez.

Arbitragem da final

Quem vai apitar o jogo do Grêmio contra o Caxias neste sábado, pela primeira partida da final no Campeonato Gaúcho, vai ser

Quem tem mais títulos no Rio Grande do Sul?

O Internacional é o maior campeão gaúcho da história com 45 títulos. A última vez que o Colorado levantou o troféu foi em 2016, quando derrotou o Juventude na decisão.

O Grêmio vem em segundo lugar com 41, ou seja, se vencer a edição de 2023 a diferença entre os dois clubes cai para três títulos apenas. O Tricolor tem como objetivo alcançar o rival também no número de troféus para deixar a rivalidade do GreNal ainda mais quente.

O Caxias, rival do Grêmio na final, tem um título gaúcho conquistado em 2000.

