Grêmio sofre nos pênaltis, mas chega à final do Gaúcho de 2023

Decisão do Gaúcho com o Grêmio será em abril - Foto: Pexels

No sufoco, o Grêmio chegou à final do Campeonato Gaúcho de 2023, após enfrentar nos pênaltis o Ypiranga po 5 x 4 em jogo na tarde de sábado, 25. Agora, o tricolor espera o resultado do Internacional x Caxias domingo para saber quem enfrenta na decisão estadual.

Quando vai ser a final do Campeonato Gaúcho?

Se o calendário do estadual se cumprir, a final do Gauchão com o Grêmio será no domingo de 9 de abril, limite dos estaduais conforme a CBF. No entanto, a data ainda não foi confirmada pela Federação Gaúcha de Futebol. A jogo deve ser transmitido pelo Premiere, na TV fechada, e no canal RBS, na TV aberta.

Antes da final chegar, veja como ficou a classificação do campeonato liderado pelo Grêmio:

Grêmio - 29 Internacional- 33 Caxias - 20 Ypiranga - 18 Juventude - 17 São José - 16 Brasil de Pelotas - 13 Novo Hamburgo - 11 Avenida - 10 São Luiz - 10 Esportivo - 6 Aimoré - 4

Quem ganhou mais Gauchão entre Inter e Grêmio?

Quem tem mais títulos no Gre-Nal? Os números do clássico do futebol do Rio Grande do Sul:

Internacional - 45 títulos conquistados em 1927, 1934, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1961, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1991, 1992, 1994, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.

Grêmio - 41 títulos conquistados em 1921, 1922, 1926, 1931, 1932, 1946, 1949, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1977, 1979, 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1995, 1996, 1999, 2001, 2006, 2007, 2010, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.