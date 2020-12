25ª rodada do Brasileirão começa neste sábado com seis duelos

O Campeonato Brasileiro terá sequência neste final de semana. No sábado (12), seis confrontos estão programados para acontecer, válidos pela 25ª rodada do Brasileirão. Logo depois da concretização da rodada, restarão apenas 13 para finalizar o campeonato.

Quais serão os jogos da rodada 25 ?

Os confrontos entre Red Bull Bragantino x Fortaleza, assim como Athletico Paranaense x Atlético Mineiro, abrem a 25ª rodada do Brasileirão. Ambos os jogos começam às 17h, no entanto, enquanto paulistas e cearenses se enfrentam no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, paranaenses contra mineiros jogam na Arena da Baixada, em Curitiba.

Logo depois, Palmeiras x Bahia duelam em São Paulo, no Allianz Parque, às 19h. E no mesmo horário, Internacional x Botafogo fazem o confronto no Beira-Rio, em Porto Alegre.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para fechar os jogos de sábado (12) da 25ª rodada do Brasileirão, Ceará x Atlético Goianiense duelam forças no Castelão, em Fortaleza, assim como, Goiás x Grêmio jogam no Serrinha, em Goiânia. Ambos os jogos serão às 21h.

Eis aqui os confrontos da #BR25 🇧🇷 que promete! Seis jogos hoje, que sábado é esse? Vem comigo… pic.twitter.com/bgHoPVOgMw — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) December 12, 2020

Majestoso na 25ª rodada do Brasileirão

No domingo (13), mais quatro jogos estão previstos para ocorrer no Campeonato Brasileiro. Dentre as partidas, Corinthians x São Paulo fazem o clássico paulista, Majestoso, às 18h15, na Neo Química Arena.

A partida desta rodada pode deixar o Tricolor ainda mais na liderança do Brasileirão. O Tricolor joga já sabendo os resultados de Atlético Mineiro e Flamengo, adversários diretos pela liderança, neste momento.

No entanto, a equipe são-paulina jamais ganhou no estádio do rival. Em 12 Majestosos na casa corintiana, o Tricolor não venceu nenhum. São três empates e nove derrotas desde que o estádio foi inaugurado, em 2014.

A esperança do torcedor, entretanto, está no bom momento da equipe, invicta há 17 jogos no campeonato. Além disso, Fernando Diniz já conseguiu quebrar um tabu são-paulino. A equipe venceu o Palmeiras no Allianz, e agora, o objetivo é vencer o Alvinegro em seu estádio, nesta rodada do Brasileirão.