4 de Julho x Altos: onde assistir, horário e escalação (20/03)

4 de Julho e Altos abrem a quarta rodada da Copa do Nordeste 2021, neste sábado (20), em confronto piauiense. Às 15h45 (horário de Brasília), a bola rola no Estádio Governador Alberto Tavares Silva, o Albertão, em Teresina, Piauí. Em boa fase na temporada, o Gavião Colorado conquistou a classificação para a segunda etapa da Copa do Brasil, ao vencer o Confiança por 1 a 0. Agora, o clube tenta manter a invencibilidade no Nordestão e chegar a liderança do Grupo A.

Com dois empates e uma vitória, a equipe possui cinco pontos e está em terceiro lugar na chave. Na primeira rodada, o clube empatou sem gols diante do Botafogo-PB, mas em seguida venceu o Salgueiro pelo placar mínimo. Por fim, na última rodada voltou a empatar, mas desta vez diante do Sport em 1 a 1.

Já o Altos começou a Copa do Nordeste com uma vitória por 2 a 1 diante do Confiança. No entanto, o Jacaré perdeu na sequência para o Treze, por 1 a 0, e empatou diante do Ceará, sem gols.

Onde assistir confronto entre 4 de Julho e Altos?

Onde assistir 4 de Julho x Altos: Nordeste FC

A partida deste sábado (20) na Copa do Nordeste 2021 não terá transmissão da tv aberta, mas será exibida na tv fechada por meio do sistema pay-per-view do Nordeste FC. No entanto, o torcedor quiser ser cliente da plataforma ​os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Onde será o jogo entre 4 de Julho e Altos?

O confronto entre as equipes piauienses está marcado para este sábado (20), no Estádio Albertão, em Teresina. O jogo estava marcado para às 20h30, no entanto a CBF antecipou para às 15h45, por conta do toque de recolher no Estado, que impede a circulação de pessoas a partir das 21h.

Qual a provável escalação do jogo?

4 de Julho: Jaílson; André, Caio César, Gilmar Bahia, Diguinho, Vitor Recife, Rômulo, Hiltinho, Ted Love (Índio), Dudu Beberibe (Etinho) e Pica-Pau.

Altos: Marcelo, Gean, Reinaldo Lobo, Rafael Araújo e Tiaguinho; Ray, Du Santos e Juninho Arcanjo; Klenisson, Manoel e Betinho.

Quais os jogos da 4ª rodada da Copa do Nordeste ?

4 de Julho x Altos – 15h45

Ceará x Fortaleza – 16h

Bahia x Sport – 16h

Confiança x Salgueiro – 18h15

Santa Cruz x CSA – 18h15

Sampaio Corrêa x Vitória – 20h30

Domingo

Treze x ABC – 18h

CRB x Botafogo – 20h

