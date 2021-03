ABC x Ceará (29/2): onde assistir e escalações da Copa do Nordeste

ABC e Ceará estreiam na Copa do Nordeste 2021, nesta segunda-feira (29). Garantido na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Vozão faz sua primeira partida na competição, fora de casa. O clube viaja até o Rio Grande do Norte, mas para jogar no Estádio Frasqueirão, às 21h30.

ABC e Ceará: onde assistir?

ABC x Ceará – Nordeste FC

A partida entre ABC e Ceará pela Copa do Nordeste 2021 não terá transmissão da tv aberta, mas também não será exibida na tv fechada. O torcedor que quiser assistir ao jogo, pode acompanhar na internet, mas pela plataforma streaming do Nordeste FC.

Como o ABC chega para o jogo?

A equipe do ABC já estreou na temporada de 2021 e jogou contra o Globo, pelo Campeonato Potiguar. Jogando em casa, o clube soube fazer valer o fator casa e então venceu o confronto por 2 a 0. A partida na quarta (24), foi a primeira do clube no ano, visto que a equipe não entrava em campo desde dezembro, pela Série D.

Na quarta divisão do Brasileirão, o time do Rio Grande do Norte chegou até a segunda fase da competição. No entanto, justamente contra o Globo, a equipe perdeu o primeiro jogo e empatou o segundo, dando adeus ao campeonato.

⚫⚪ Fim de preparação para a estreia na Copa do Nordeste com um treino leve, apenas um recreativo, o "rachão". E dessa vez deu o "Amarelinho". 👏🏻👏🏻👏🏻#ABCFC#OMaisQueridoDoRN pic.twitter.com/fSqAJtHISg — ABC Futebol Clube (@ABCFC) March 1, 2021

Como o Ceará chega ao jogo?

Com uma boa campanha no Brasileirão, o Ceará terminou o campeonato em 11º e então conquistou a vaga para a Copa Sul-americana. Atual campeão da Copa do Nordeste, o Vozão vai em busca então do bi no torneio e planeja iniciar a nova temporada com a vitória fora de casa.

Prováveis escalações do jogo de ABC e Ceará

Provável escalação do ABC : Wellington; Netinho, Vinícius Leandro, Helitão e Victor; Valderrama e Janderson; Wallyson, Marcos Antônio e Maycon Douglas; Willian.

: Wellington; Netinho, Vinícius Leandro, Helitão e Victor; Valderrama e Janderson; Wallyson, Marcos Antônio e Maycon Douglas; Willian. Provável escalação do Ceará: Richard; Eduardo, Klaus, Lacerda e Kelvyn; Naressi e William Oliveira; Saulo Mineiro, Wescley e Marlon (Rick); Vizeu.

Jogos da primeira rodada da Copa do Nordeste

Vitória 2 x 0 Santa Cruz

Botafogo-PB 0 x 0 4 de Julho

CSA 1 x 1 Treze

Altos 2 x 1 Confiança

Salgueiro 2 x 3 Bahia

Sport x Sampaio Corrêa

ABC x Ceará

Fortaleza x CRB

