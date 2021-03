ABC x Confiança: onde assistir ao vivo jogo da Copa do Nordeste – 13/3

Invicto na Copa do Nordeste 2021, o ABC recebe o Confiança neste sábado (13), em partida válida pela terceira rodada do torneio regional. Às 18h15 (horário de Brasília), a bola rola no Estádio Maria Lamas Farache, apelidado de Frasqueirão, em Natal, no Rio Grande do Norte.

ABC x Confiança: onde assistir jogo da Copa do Nordeste?

Onde assistir ABC x Confiança: Nordeste FC

A partida deste sábado (13) na Copa do Nordeste 2021 não terá transmissão da tv aberta, mas também não será exibida na tv fechada. O torcedor que quiser assistir ao jogo, pode acompanhar na internet, mas pela plataforma streaming do Nordeste FC.

No entanto, o sistema de pay-per-view da plataforma da competição é paga, e os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Como os clubes chegam para o jogo?

Invicto na Copa do Nordeste 2021, o ABC ocupa a vice-liderança do Grupo B. Logo depois de estrear no torneio com empate diante do Ceará, por 1 a 1, a equipe conquistou a vitória na última rodada contra o Santa Cruz, por 1 a 0. Para garantir o segundo triunfo seguido e ir em busca da liderança, a equipe do Rio Grande do Norte conta com o fator casa, para sair vitorioso.

Já o Confiança chega para o duelo logo após dar adeus à Copa do Brasil. Na última quarta-feira (10), o clube perdeu para o 4 de Julho, fora de casa, e viu a classificação ficar pelo caminho. A equipe precisava apenas do empate para assegurar a vaga, mas não conseguiu. No Nordestão, a equipe sergipana ocupa o sexto lugar do Gupo A, mas ainda não venceu nenhum jogo. Possui uma derrota e um empate.

Onde será ABC x Confiança?

A partida válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste 2021 será realizada no Estádio Maria Lamas Farache, apelidado de Frasqueirão, em Natal, no Rio Grande do Norte.

Quais os jogos da 3ª rodada da Copa do Nordeste?

Salgueiro 1 x 0 Santa Cruz – 18h

13/3

Vitória x Bahia – 16h

Altos x Ceará – 16h

Fortaleza x Treze – 18h15

ABC x Confiança – 18h15

Botafogo-PB x Sampaio Corrêa – 20h30

14/3

CSA x CRB – 18h

17/3

Sport x 4 de Julho – 18

