ABC x Potiguar de Mossoró: onde assistir e horário do jogo de hoje – 19/01

Pela quarta rodada do Campeonato Potiguar, as equipes ABC x Potiguar de Mossoró se enfrentam nesta quarta-feira, 19/01, a partir 20h (horário de Brasília), jogando no Estádio Frasqueirão. Com transmissão ao vivo do jogo de hoje, saiba onde assistir online.

Quando é ABC x Potiguar de Mossoró?

Na quarta rodada do Campeonato Potiguar, a partida começa às 20h desta quarta-feira (horário de Brasília), 19 de janeiro de 2022, no Estádio Frasqueirão, na cidade de Natal, do estado do Rio Grande do Norte.

Onde assistir o jogo do ABC hoje ao vivo?

O jogo não tem transmissão na TV. No entanto, os torcedores podem assistir a transmissão do confronto de hoje no Youtube da TV FNF , disponível tanto pelo computador como para aplicativo em Android e iOS

Horário: 20h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube da TV FNF de graça para todo o Brasil

Em primeiro lugar com 9 pontos, o time do ABC coleciona três vitórias no Campeonato Potiguar até o momento, tornando-se o líder com folga no topo da classificação. Por isso, entra em campo nesta quarta-feira com todo o gás necessário para garantir mais três pontos e se manter na ponta.

Enquanto isso, o Potiguar vem logo atrás com 7 pontos ao vencer dois jogos e empatar outro. Agora, em confronto que vale a liderança da tabela, promete dar o melhor de si em campo para trazer para casa os três pontos em seu favor.

Escalações de ABC e Potiguar de Mossoró:

Nenhuma das equipes tem desfalques para o confronto desta quarta-feira.

Provável escalação de ABC: Matheus Nogueira; Luís Gustavo, Ícaro, Richardson; Ítalo Henrique, Felipinho, Kelvin, Thallyson; Jefinho, Allan Dias, Wallyson

Provável escalação de Potiguar de Mossoró: Alan Faria; Vitor, Paulo César, Rafael Lima, Jorginho Magé; Ronald, Wilker, Fabrício Lusa, Carlos Alberto; Harrisson, Marcílio

