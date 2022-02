Água Santa x Mirassol: onde assistir e horário do Paulistão hoje – 20/02

Abrindo a oitava rodada do Campeonato Paulista neste domingo, 20/02, as equipes de Água Santa x Mirassol se enfrentam a partir das 11h (Horário de Brasília), na Arena Inamar, em Diadema, pela primeira fase do torneio. Confira a seguir onde assistir e as principais informações do jogo de hoje.

Onde assistir Água Santa x Mirassol

A partida do Água Santa e Mirassol terá transmissão do pay-per-view Premiere e TV Paulistão Play, às 11h (horário de Brasília), para todo o Brasil.

A plataforma do Campeonato Paulista está disponível para assinatura no site oficial (www.paulistaoplay.com.br) pelo valor de R$34,99 com todos os jogos.

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Arena Inamar, em Diadema

Árbitro:

TV: Premiere FC

Online: Paulistão Play e Premiere

Escalação do Água Santa e Mirassol

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo deste domingo no Paulistão.

Água Santa: Victor Souza; João Victor, Jeferson Bahia, Marcondes, Rhuan; Emerson, Caique, Lelê; Dadá, Fernandinho, Álvaro

Mirassol: Darley; Ivan, Thalisson, Lucão, Pará; Luís Oyama, Neto Moura, Rafael Silva; Fabrício Daniel, Negueba, Zeca

Como estão as equipes na temporada?

O time do Água Santa ocupa a segunda posição do grupo A com 7 pontos, atrás apenas do Corinthians com seis pontos a menos. Como apenas os dois primeiros avançam para as quartas, o elenco está no caminho para chegar até a próxima fase se continuar com o bom desempenho.

O Mirassol, por outro lado, vem de derrota para o Santos na última rodada e busca se recuperar. Pelo grupo C, permanece na lanterna com 4 pontos, tendo vencido duas partidas, empatado três e perdido duas. Se vencer a partida deste domingo, consegue subir na classificação.

Confira todos os jogos da rodada do Paulistão

Oito jogos acontecem neste fim de semana pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Acompanhe quais são e onde assistir cada um deles.

Sábado:

Palmeiras 1 x 0 Santo André

Botafogo-Sp 1 x 1 Corinthians

Guarani 3 x 0P onte Preta

São Bernardo 1 x 0 Ituano

Domingo:

Água Santa x Mirassol – 11h

Santos x São Paulo – 16h

Inter de Limeira x Ferroviária – 20h30

Novorizontino x RB Bragantino – 20h30

Confira um dos melhores momentos do último jogo entre Água Santa x Mirassol.

