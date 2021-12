Ajax x Willem II: onde assistir, horário e escalações hoje (02/12)

Abrindo a décima quinta rodada do Campeonato Holandês, o confronto entre Ajax x Willem II promete bom futebol em campo nesta quinta-feira, 02/12, a partir das 17h (horário de Brasília) na Amsterdam Arena. Dessa maneira, confira onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Ajax x Willem II: O confronto entre Ajax e Willem II hoje terá transmissão ao vivo do canal ESPN, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Amsterdam Arena, cidade de Amsterdam, na Holanda

TV: ESPN

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em primeiro lugar do Campeonato Holandês com 33 pontos, o Ajax busca nesta quinta-feira aumentar a vantagem que possui na liderança. Com dez vitórias, três empates e uma única derrota, o elenco de Amsterdam espera contar com o fator casa e torcida lotada para alavanar os jogadores em campo.

Enquanto isso, o Willem aparece em décimo primeiro lugar com 18 pontos, isto é, contabiliza cinco triunfos em seu favor, três igualdades e seis jogos perdidos neste início de temporada. Dessa maneira, se conseguir levar os três pontos para casa hoje, pode subir na classificaçaõ e, assim, chegar ainda mais perto das primeiras posições.

Escalações de Ajax x Willem II:

O brasileiro Antony, Kudus, Stekelenburg e Klaiber são desfalques para o time do Ajax no jogo desta quinta-feira, enquanto os visitantes não apresentam novas baixas no plantel.

AJAX: Pasveer; Timber, Blind, Martínez, Mazraoui; Gravenbach, Álvarez; Berghuis, Klaassen, Neres; Tadic

WILLEM II: Wellenreuther; Owusu, Michelis, Jenssen, Kohn; Llonch, Saddiki; Kohlert, Saglam, Nunnely; Wriedt

