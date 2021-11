Prêmio Puskas 2021: confira os indicados e assista todos os gols

Nem só de campanhas individuais vivem as premiações do futebol. Através do Prêmio Puskas, a FIFA escolhe o gol mais bonito do ano e, com belíssimo troféu entregue durante cerimônia, premia o jogador ou jogadora mais votado como vencedor. Na última segunda-feira, 29/11, a entidade divulgou os finalistas então, dessa maneira, assista todos os candidatos ao Prêmio Puskas 2021 e dê a sua opinião.

Como funciona o Prêmio Puskas 2021 e o que é?

O Prêmio Puskas da FIFA é entregue ao jogador ou jogadora que tenha marcado o gol mais bonito da temporada, independentemente do campeonato ou nacionalidade. A entidade criou a premiação em 2009, com Cristiano Ronaldo vencendo pela primeira vez enquanto ainda vestia as cores do Manchester United.

O nome, Puskas, é uma homenagem ao jogador húngaro Ferenc Puskás, que marcou inúmeros gols impressionantes pelo Real Madrid, Kisperti e a Seleção da Hungria, campeão de três Champions League e outros sete títulos pelo clube espanhol.

Onze candidatos disputam a categoria após serem indicados por especialistas do futebol. No entanto, a votação acontece com parte do painel da FIFA Legends e também torcedores ao redor do mundo que votam através do site oficial da entidade de maneira gratuita.

Quem são os indicados ao Prêmio Puskas 2021?

Oito jogadores e três jogadoras foram indicados ao Puskas da temporada 2020/21. As escolhas são feitas através de um júri especializado da própria FIFA onde as onze opções disputam por meio de votação pública e de convidados da entidade.

Na edição de 2020/21, nenhum brasileiro figura na lista, enquanto a presença de mulheres é significativa.

Luis Diaz (Colômbia e Porto)

Gauthier Hein (França e Auxerre)

Erik Lamela (Argentina e Sevilla)

Valentino Lazaro (Áustria e Benfica)

Riyad Mahrez (Argélia e Manchester City)

Sandra Owusu Ansah (Gana e Spartak Subotica)

Vangelis Pavlidis (Grécia e AZ Alkmaar)

Daniela Sánchez (México e Gallos Femenil)

Patrik Schick (República Tcheca e Bayer Leverkusen)

Mehdi Taremi (Irã e Porto)

Caroline Weir (Escócia e Manchester City)

Luis Diaz

O jogador colombiano é a única proximidade do Brasil com o prêmio deste ano. Isso porque, em 23 de junho de 2021 pela quarta rodada da Copa América, Colômbia e Seleção Brasileira se enfrentaram no Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro.

Com gol de voleio de Luis, os visitantes abriram o placar no primeiro tempo. No segundo, Casemiro e Firmino viraram o placar.

Assista a seguir o momento do gol.

Gauthier Hein

O Auxerre é um pequeno clube da região de Borgonha que disputa a segunda divisão do Campeonato Francês. Em partida contra o Niort, o defensor cruzou a área defensiva sozinho e, ao driblar os seus oponentes, marcou o gol e ampliou o placar para 3 a 0.

Assista a seguir o momento do gol.

Erik Lamela

O argentino defende o Sevilla atualmente mas sua indicação ao Puskas remete ao tempo em que defendia o Tottenham, ou seja, na temporada passada.

Em 14 de março de 2021 pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham abriu o placar com belíssimo gol de Lamela, enquanto o Arsenal descontou com dois gols no placar final garantindo a vitória.

Confira a seguir o momento do gol que foi indicado.

Valentino Lazaro

Em 8 de novembro de 2020, o Borussia Monchengladbach enfrentou o Bayer Leverkusen no Campeonato Alemão na 7ª rodada da temporada. O time do Bayer venceu por 4 a 3 jogando em casa, mas foi Valentino quem tomou as atenções para si depois de belíssimo gol nos acréscimos finais para descontar.

Assista a seguir o momento do gol.

Riyad Mahrez

O argelino é titular absoluto na Seleção da Argélia além de defender o Manchester City. Em partida nas Eliminatórias da África para a Copa do ano que vem, Mahrez marcou um belíssimo gol contra Zimbabue em 16 de novembro de 2020 depois de dribles e canetas impressionantes em seu rival.

Confira como foi o gol do jogador.

Sandra Owusu Ansah

Enquanto jogadora do Supreme Ladies, Sandra marcou em vitória de seu time contra o Kumasi Sports no Campeonato Feminino de Gana, seu país, em 8 de maio de 2021. Do meio do campo, longe da pequena área, a atleta acertou em cheio as redes das adversárias.

Confira como foi a marcação do gol indicado ao Puskas.

Vangelis Pavlidis

Representando a Grécia, Vangelis também foi indicado ao Prêmio Puskas de 2021 enquanto jogador do Willem II, da primeira divisão. Em 16 de maio de 2021, Willem e Fortuna Sittard se enfrentam enquanto Vangelis marcou o belíssimo gol em favor dos anfitrões.

Confira como foi o gol do jogador.

Daniela Sánchez

Em 16 de janeiro de 2021, Daniela marcou o belíssimo gol enquanto vestia as cores do Queretaro diante do San Luis pela Liga Mexicana Feminina de futebol na temporada passada. Sozinha, a mexicana deixou três atletas para trás e, na área totalmente livre, mandou direto para o gol para consagrar-se.

Dessa maneira, veja como foi o gol de Daniela.

Patrik Schick

O jogador aparece na lista dos indicados ao Puskas deste ano defendendo a sua seleção, a República Tcheca. Em 14 de junho de 2021, a seleção enfrentou a Escócia pela primeira rodada da fase de grupos. Por 2 a 0, os tchecos ganharam os três pontos e Schick entrou para a história ao levar o seu time para a fase seguinte.

Confira como foi o gol do jogador.

Mehdi Taremi

Em partida do Porto contra o Chelsea nas quartas de final da temporada passada da Champions League, Taremi marcou um belíssimo gol contra os ingleses em 13 de abril de 2021.

Nos minutos finais da segunda partida, o iraniano acertou de bicicleta as redes do goleiro Mendy. Porém, ao fim da temporada, foi o Chelsea quem tornou-se campeão em cima do Manchester City.

Veja como foi o gol do atleta, indicado ao Puskas.

Caroline Weir

Jogadora do Manchester City, Caroline estava em campo na vitória por 3 a 0 contra o Manchester United na Super Liga Feminina da Inglaterra em 12 de feveireiro de 2021.

Em jogada espetacular, a equipe do City conseguiu recuperar a bola e, Caroline, no mesmo instante dentro da área, agiu com rapidez e acertou o ângulo de maneira certeira.

Assista ao momento do gol pelo City de Caroline.

Quando o vencedor do Prêmio Puskas será anunciado?

O público vai conhecer o grande campeão do Puskas na temporada através da cerimônia do FIFA The Best, premiação organizada pela FIFA, no dia 17 de janeiro de 2022, em Zurique, por cerimônia virtual.

