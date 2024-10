Al-Ahli Saudi x Al Hilal: onde vai passar o jogo do Al Hilal agora (5/10)

O jogo do Al Hilal é contra o Al-Ahli Saudi nesse sábado, 5 de outubro, no campeonato saudita. O confronto vai ser no King Abdullah Sports City, em Jidá, às 15h (de Brasília). A partida tem transmissão para o Brasil.

Quem vai transmitir o jogo do Al Hilal hoje?

A partida do Campeonato Saudita entre Al-Ahli Saudi e Al Hilal hoje, 5, começa às 15h, horário de Brasília, e os torcedores do Brasil podem assistir na Band (TV aberta) e BandSports (TV Fechada), além do canal GOAT no Youtube.

Neymar não jogo neste sábado. O Jogador completou um ano fora dos gramados por causa de lesão e ainda não há previsão de retorno.

Sexta-feira, 11, tem novo jogo do Al Hilal.

Escalações

Al Hilal: Bounou (GK); Cancelo, Koulibaly, Al-Bulayhi, Lodi; Al Dawsari, Milinkovic-Savic; Malcom, Leonardo, Al-Dawsari; Mitrovic

Al-Ahli Saudi: Al-Sanbi (GK); Majrashi, Demiral, Ibanez, Al Ammar; Kessie, Aljohan; Mahrez, Firmino, Al-Buraikan; Toney