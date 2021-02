Al Duhail x Al Ahly: onde assistir e escalações do Mundial de Clubes

Al Duhail e Al Ahly duelam por uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes. Quem avançar, terá o Bayern de Munique como adversário na próxima fase da competição. A bola rola às 14h30 (horário de Brasília), desta quinta-feira (4), no Estádio Education City.

Onde assistir Al Duhail e Al Ahly?

O Mundial de Clubes terá transmissão da TV aberta, pela Rede Globo. No entanto, a emissora só transmitirá a competição a partir das semifinais. Por isso, para assistir Al Duhail e Al Ahly o torcedor terá que acessar o canal SporTV, que exibe ao vivo para todo o Brasil.

Prováveis escalações do jogo

Al Duhail: Moussa; Karami, Hisham, Benatia, Al-Braik; Ceará, Maomé; Edmilson Junior, Abdulsalam, Dudu; Olunga.

Al Ahly: El Shenawy; Hany, Banoun, Ashraf, Maaloul; Al Sulaya, Fathi; El Shahat, Magdi Kafsha, Mohamed, Sherif.

Quartas de final do Mundial de Clubes

Tigres x Ulsan Hyundai – 11h- Estádio Al Rayyan

Al Duhail x Al Ahly – 14h30 – Estádio Education City

اخر مران لفريقنا قبل مواجهة الدحيل بكأس العالم 🦅💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/omIzvJSmxB — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 3, 2021

Como as equipes chegam para o jogo?

O Al Duhail é o representante do Catar, país sede, para o Mundial de Clubes. A equipe garantiu o direito de disputar o torneio logo depois de vencer a Qatar Stars League, nesta temporada. A equipe no entanto disputaria uma primeira fase da competição contra o Auckland City, clube da Nova Zelândia e representante da Oceania na competição. No entanto, os neozelandeses desistiram de disputar o Mundial, por conta da pandemia do covid-19.

Dentre os principais jogadores do Al Duhail está o ex-palmeiras, Dudu. O atacante é uma das estrelas do time e saiu do Verdão para o Catar em julho do ano passado.

O Al Ahly é o atual campeão da Liga dos Campeões da África e por isso garantiu o direito de disputar o Mundial de Clubes. O clube egípcio chega para sua sexta participação no torneio, mas nunca chegou à final. Nos anos de 2006 e 2012, foi eliminado pelos brasileiros Internacional e Corinthians, respectivamente.