Auckland City desiste de participar de Mundial de Clubes por pandemia

O Mundial de Clubes ainda nem começou, mas já começou a ter problemas. Na manhã desta sexta-feira (15), o Auckland City, clube da Nova Zelândia e representante da Oceania na competição, informou em seu perfil oficial que não vai mais disputar o campeonato. Segundo a nota, a pandemia do coronavírus e as medidas de quarentena impostas pelo governo foram as principais causas que levaram à desistência. Então, entenda o caso.

Por que o Auckland City não vai participar do Mundial?

De acordo com o comunicado emitido pelo clube em seu site oficial, a escolha se deu a partir do grave momento com a pandemia do covid-19 e as medidas exigidas durante a quarentena pelas autoridades da Nova Zelândia. Além disso, mesmo com todos os protocolos de segurança da FIFA e o forte auxílio da entidade, o clube neozelandês afirmou que “os requisitos das autoridades neozelandesas em relação ao isolamento e quarentena vão além da competência da FIFA”.

Contudo, a FIFA garantiu que todas as medidas de segurança e protocolos médicos serão tomados para garantir a saúde e segurança de todos os participantes do torneio, desde jogadores até membros da comissão.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

MEDIA RELEASE – Auckland City FC withdraw from FIFA Club World Cup™ Auckland City FC is unable to participate in the FIFA Club World Cup due to the COVID-19 pandemic & related quarantine measures required by NZ authorities. Full Media Release here: https://t.co/0wLQ7Xp6FN pic.twitter.com/QreZFwmZ7b — Auckland City FC (@AucklandCity_FC) January 15, 2021

Quem continua na disputa pelo título?

Mesmo com a saída do clube que representava a Oceania, a competição continua com o mesmo formato. Assim, restam cinco equipes participando para faturar o prêmio de melhor time do mundo da FIFA. São elas:

Bayern de Munique – Alemanha (campeão da Liga dos Campeões da Uefa)

Tigres – México (campeão da Liga dos Campeões da Concacaf)

Ulsan Hyundai – Coreia do Sul (campeão da Liga dos Campeões da Ásia)

Al-Ahly – Egito (campeão da Liga dos Campeões da África)

Al-Duhail – Qatar (representante do país-sede)

Palmeiras ou Santos – Brasil – Campeão da Libertadores

Então, quando acontece o Mundial?

Inicialmente, a abertura da competição estava marcada para acontecer no dia 1 de fevereiro. Entretanto, o primeiro duelo traria Al-Duhail, do Qatar, e o Auckland City. Agora, o jogo foi cancelado, sendo o time do Qatar o primeiro classificado para as quartas de final.

Ademais, o sorteio que define os confrontos acontecerá no dia 19 de janeiro, na Sede da FIFA, em Zurique.