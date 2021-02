Alavés x Real Valladolid: onde assistir e possíveis escalações (05/02)

Alavés e Real Valladolid se enfrentam nesta sexta-feira (05), às 17h, no Estádio de Mendizorroza, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. Ameçadas pelo rebaixamento, ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela de classificação. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Alavés x Real Valladolid: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Premium, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Alavés x Real Valladolid

Para o Alavés, as novas contratações Facundo Pellistri e Iñigo Córdoba já estão aptos para integrar o time titular. Além disso, Edgar Méndez retorna após cumprir suspensão.

Possível Alavés: Pacheco; Navarro, Lejeune, Duarte, Rodríguez; Aguirregabiria, Pina, Rioja, Manu García; Mendéz (Deyverson), Joselu.

Ao time do Valladolid, os jogadores Fede San Emeterio e Roque Mesa estão de volta ao elenco principal. Entretanto, Sergi Guardiola é a nova baixa no plantel depois de machucar o peito do pé na última rodada. Lucas Olaza e Kenan Kodro, novas aquisições, estão prontos para entrar em campo.

Possível Valladolid: Masip; Peréz, Fernandez, Bruno, Nacho; Alcaraz, Míchel; Plano, Pérez, Orellana, Weissman.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, o fim de semana também traz outros jogos pela vigésima primeira rodada do Campeonato Espanhol. Confira então os confrontos e os horários de cada um.

Levante x Granada – Sábado – 10h

Huesca x Real Madrid – Sábado – 12h15

Elche x Villarreal – Sábado – 14h30

Sevilla x Getafe – Sábado – 17h

Real Sociedad x Cádiz – Domingo – 10h

Ath. Bilbao x Valencia – Domingo – 12h15

Osasuna x Eibar – Domingo – 14h30

Betis x Barcelona – Domingo – 17h

Atlético de Madrid x Celta de Vigo – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

O time do Alavés aparece em 18ª posição com dezenove pontos. Seja como for, os anfitriões precisam vencer o confronto de hoje para escapar da zona de rebaixamento, terminando a sexta em 15º lugar com vinte e dois pontos. Dessa maneira, possui quatro vitórias, sete empates e dez derrotas.

Enquanto isso, o Real está em 16º com vinte na conta. Assim como o rival, o time visitante também precisa da vitória se quiser se afastar completamente da zona da degola. Portanto se garantir os três pontos, pula uma posição e continua na luta para subir na tabela do Campeonato Espanhol.